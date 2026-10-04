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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडप्रेमानंद महाराज के केलीकुंज आश्रम में दो गुट! किडनी चोरी के गंभीर आरोप

प्रेमानंद महाराज के केलीकुंज आश्रम में दो गुट! किडनी चोरी के गंभीर आरोप

प्रेमानंद महाराज की सुरक्षा को लेकर दिनेश फलाहारी ने CM योगी को पत्र लिखा. उन्होंने आश्रम में दो गुट होने, संपत्ति विवाद और बच्चों को लेकर जांच की मांग की.

Written By : अनिल सारस्वत |  Updated at : 04 Oct 2026 12:06 PM (IST)
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मथुरा के संत प्रेमानंद महाराज की सुरक्षा को लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है. 4 अक्टूबर को लिखे पत्र में उन्होंने प्रेमानंद महाराज की सुरक्षा बढ़ाने और आश्रम से जुड़े कुछ मामलों की जांच कराने की मांग की है. पत्र में आश्रम से जुड़े विवादों को लेकर कई गंभीर दावे किए गए हैं. 

फलाहारी महाराज ने पत्र में दावा किया कि प्रेमानंद महाराज के शिष्यों में दो गुट बन गए हैं. उनके मुताबिक एक गुट साधना और तपस्या से जुड़े संतों का है, जबकि दूसरे पर उन्होंने संपत्ति से जुड़े कामों में शामिल होने के आरोप लगाए हैं. पत्र में कहा गया है कि इन्हीं विवादों से आहत होकर प्रेमानंद महाराज बेलवन स्थित आश्रम चले गए हैं.

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संपत्ति और आपराधिक गतिविधियों की जांच की मांग

पत्र में केलीकुंज आश्रम से जुड़े कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. फलाहारी महाराज ने दावा किया कि कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग संत की आड़ में आश्रम संचालित कर रहे हैं और कई संपत्तियां बनाई गई हैं. उन्होंने ऐसी संपत्तियों की जांच कराने और यमुना खादर में कथित जमीन कारोबार की भी जांच की मांग की है.

बच्चों को लेकर भी उठाए सवाल

फलाहारी महाराज ने पत्र में आश्रम से बच्चों के गायब होने की आशंका भी जताई है. उन्होंने दावा किया कि कुछ नाबालिग बालक-बालिकाएं आध्यात्मिक गतिविधियों के कारण आश्रम में रुक जाते हैं और कई परिवार उनकी तलाश करते हैं. उन्होंने बाल आयोग से जांच कराने, आश्रम में रहने वाले नाबालिगों की स्थिति स्पष्ट करने और सेवादारों के पुलिस वेरिफिकेशन की मांग की है. किडनी चोरी जैसे गंभीर आरोप भी पत्र में लगाए गए हैं.

जेड प्लस सुरक्षा और CCTV सुरक्षित रखने की मांग

पत्र में फलाहारी महाराज ने कहा कि प्रेमानंद महाराज की सुरक्षा देशहित में जरूरी है. उन्होंने मुख्यमंत्री से महाराज को जेड प्लस सुरक्षा देने, आश्रम के CCTV फुटेज सुरक्षित रखने और पूरे मामले की जांच कर वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि प्रेमानंद महाराज स्वयं साधना में लीन रहने वाले संत हैं, लेकिन आश्रम से जुड़े अन्य लोगों की गतिविधियों की जांच जरूरी है.

Published at : 04 Oct 2026 12:06 PM (IST)
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Mathura News UP NEWS
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