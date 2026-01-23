उत्तराखंड: चारधाम यात्रा की तैयारियां हुईं तेज, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित

उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. इसी क्रम में भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख का औपचारिक ऐलान कर दिया गया है. बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल 2026 को सुबह 6 बजकर 15 मिनट पर विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे. कपाट खुलने के साथ ही देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए दर्शन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा.

चारधाम यात्रा की शुरुआत अक्षय तृतीया के पावन पर्व से मानी जाती है. इस अवसर पर 19 अप्रैल 2026 को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे. हालांकि, दोनों धामों के कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त बाद में परंपरानुसार घोषित किया जाएगा. गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो जाएगा.

महाशिवरात्रि के दिन तय होगी केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि

वहीं केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि परंपरा के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन तय की जाएगी. हर वर्ष की तरह इस बार भी ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखीमठ में पंचांग गणना और धार्मिक विधियों के बाद बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि घोषित की जाएगी. चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थ पुरोहितों, बदरी-केदार मंदिर समिति और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं. यात्रा मार्गों की मरम्मत, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है.

श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा

श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन यात्रा को सुचारु और सुरक्षित बनाने पर विशेष ध्यान दे रहा है. कपाट खुलने की तिथियों की घोषणा के साथ ही श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. बड़ी संख्या में श्रद्धालु अभी से यात्रा की योजना बनाने लगे हैं. माना जा रहा है कि इस बार भी चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में भक्त दर्शन के लिए उत्तराखंड पहुंचेंगे.

प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तबीयत बिगड़ी, 6 दिन से धरना जारी