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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP MLC चुनावः आगरा में फूट-फूट कर रोए सपा प्रत्याशी, BJP पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप

UP MLC चुनावः आगरा में फूट-फूट कर रोए सपा प्रत्याशी, BJP पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप

आगरा में विधान परिषद चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉ. आकाश अग्रवाल ने बीजेपी पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है. साथ ही अधिकारियों पर शिकायत न सुनने का आरोप लगाया है.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 23 Oct 2026 04:04 PM (IST)
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आगरा में यूपी विधान परिषद चुनाव (UP MLC Election) में महासंग्राम की खबरें सामने आई हैं. समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉ. आकाश अग्रवाल प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कैमरे के सामने फूट-फूट कर रो पड़े. सपा प्रत्याशी डॉ. आकाश अग्रवाल ने खेरागढ़, फतेहाबाद और छत्ता में भाजपा पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है.

समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉ. आकाश अग्रवाल ने शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं होने का आरोप लगाया है. सरकारी मशीनरी पर दुर्व्यवहार करने का आरोप सपा प्रत्याशी डॉ. आकाश अग्रवाल ने लगाया है. उन्होंने चुनाव प्रक्रिया और न्याय व्यवस्था से भरोसा उठने की बात कही है. उन्होंने भावुक होकर कहा कि शाही जामा मस्जिद जाकर वह इस्लाम कबूल करेंगे.

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सपा प्रत्याशी ने प्रशासन की भूमिका पर उठाए सवाल

एमएलसी चुनाव में सपा प्रत्याशी डॉ. आकाश अग्रवाल ने प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि खुलेआम बूथ कैप्चरिंग हो रही है, खाने के नाम पर कमरा बंद कर मनमानी हुई है. मेरे परिवार के साथ मुझे भी जेल में डाल दें. सपा प्रत्याशी के आरोपों से आगरा में चुनावी माहौल गरमा गया है. फतेहाबाद ब्लॉक में भी बूथ कैप्चरिंग का तथाकथित वीडियो भी वायरल हुआ है.

सपा प्रत्याशी के आरोपों पर अधिकारियों ने क्या कहा?

समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉ. आकाश अग्रवाल की शिकायत पर आगरा मंडलायुक्त नागेंद्र प्रताप सिंह का बयान भी सामने आया है.  आगरा मंडलायुक्त नागेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉ. आकाश अग्रवाल की तरफ से शिकायत दी गई है, जिसे जांच के लिए भेजा गया है. नियमानुसार मामले में कार्रवाई की जा रही है.

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About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर स्टेट टीम का हिस्सा हैं. वे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी राजनीति और अपराध की खबरें कवर करते हैं. सतना से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद उन्होंने भोपाल में न्यूज चैनल और डिजिटल मीडिया में काम किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले धीरज गुप्ता ने रीवा स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से B.Com और M.Com किया है. इसके बाद उन्होंने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है.
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Published at : 23 Oct 2026 04:04 PM (IST)
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UP NEWS UP MLC Election
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