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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'आज चुनाव आयोग की छु्ट्टी है क्या?' UP MLC चुनाव के लिए वोटिंग के बीच अखिलेश का बड़ा आरोप

'आज चुनाव आयोग की छु्ट्टी है क्या?' UP MLC चुनाव के लिए वोटिंग के बीच अखिलेश का बड़ा आरोप

उत्तर प्रदेश में विधान परिषद् की 11 सीटों के लिए जारी मतदान के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारत निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 23 Oct 2026 01:09 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधान परिषद् की शिक्षक और स्नातक सीटों की 11 सीटों पर जारी मतदान के बीच भारत निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं.  कन्नौज सांसद ने तंजिया लहजे में पूछा है कि आज चुनाव आयोग का अवकाश है क्या?

सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने लिखा-लगता है चुनाव आयोग को नींद की गोली खिलाकर, एमएलसी चुनाव के मतदान केंद्र पर, ये भाजपाई और उनके संगी-साथी फतेहपुर में बूथ लूटने आए हैं. आज चुनाव आयोग का अवकाश का दिन है क्या?

उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग से कोई अपील नहीं क्योंकि अपील उससे की जाती है जिससे कोई उम्मीद हो. हम पूरे प्रदेश में ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं व इनके आधार पर चुनाव व्यवस्था में घपलाकर रहे अधिकारियों पर एफ़आइआर करवाएंगे चाहे वो चुनाव आयोग के अधिकारी-कर्मचारी हों या उप्र प्रशासन के. घोर निंदनीय!

अभी तक कितना मतदान हुआ?

सोशल मीडिया साइट एक्स पर समाजवादी पार्टी के अधिकृत अकाउंट से कई दावे किए जा रहे हैं. गोरखपुर, झांसी, आगरा समेत कई जिलों से दावे किए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग, निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है.

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इन सबके बीच उत्तर प्रदेश विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की 11 सीटों पर 23 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12 बजे तक मतदान प्रतिशत के आंकड़े जारी हो चुके हैं.. स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में मेरठ में सबसे अधिक 18.12% मतदान हुआ, जबकि आगरा में 18.05%, लखनऊ में 15.73%, वाराणसी में 15.08% और इलाहाबाद-झांसी में 13.35% मतदान दर्ज किया गया. वहीं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में बरेली-मुरादाबाद खंड में सबसे अधिक 38.16% मतदान हुआ. गोरखपुर-फैजाबाद में 36.07%, वाराणसी में 34.71%, मेरठ में 32.44%, आगरा में 26.70% और लखनऊ में 16.61% मतदान दर्ज किया गया. आंकड़ों के मुताबिक, दोपहर 12 बजे तक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की तुलना में अधिक रहा.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 23 Oct 2026 12:57 PM (IST)
Tags :
Up News Up Politics Up Mlc Election Up Election 2027 SAMAJWADI PARTY
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