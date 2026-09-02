यूपी के मंत्री जयवीर सिंह को स्वाइन फ्लू, एक्टिव केस का आंकड़ा पहुंचा 685

उत्तर प्रदेश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह में भी मंगलवार को स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है. किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के माइक्रोबायोलाजी विभाग में की गई जांच के बाद उनमें स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है.

पिछले कुछ दिनों में यूपी में फ्लू से पीडि़त मामलों का आंकड़ा अब 685 पहुंच गया है. इनमें से अधिकतर मामले गोतमबुद्ध नगर, मेरठ और गाजियाबाद के हैं. मामलों में वृद्धि के बीच अब यूपी सरकार के मंत्री भी इसकी चपेट में आ गए हैं.

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कुछ दिनों से था बुखार

जानकारी के मुताबिक मंत्री जयवीर सिंह को पिछले कुछ दिनों से बुखार आ रहा था. कुछ समय पहले वो फिरोजाबाद में थे, लेकिन जांच नहीं करा सके. लखनऊ पहुंचते ही उन्होंने मलेरिया सहित अन्य टेस्ट कराए. इस टेस्ट में इन्फ्लूएंजा H1N1 पॉजिटिव आया है. अब मंत्री जयवीर डॉक्टरों की सलाह पर कोरांटीन हो गए हैं और आवश्यक प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहे हैं.

यूपी में 85 मरीज

बता दें कि प्रदेश में 29 अगस्त को स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या 551 थी. महज कुछ दिनों में यह आंकड़ा बढ़कर एक सितंबर को 685 पहुंच गया. साफ है कि इस दौरान मरीजों की संख्या में 134 का इजाफा हुआ है और फ्लू तेजी से फैल रहा है. कुल मामलों में से आधे से ज्यादा मामले एनसीआर के तीन जिलों गौतमबुद्ध नगर, मेरठ और गाजियाबाद से सामने आए हैं. साफ है कि यहां फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं.

स्वाइन फ्लू से मौत पर अभी स्थिति साफ नहीं

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, प्रदेश में अभी तक स्वाइन फ्लू से किसी मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. विभाग ने संदिग्ध मौतों का डेथ ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं. अधिकारियों का कहना है कि अभी किसी भी संदिग्ध मौत की ऑडिट रिपोर्ट सामने नहीं आई है. रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि संबंधित व्यक्ति की मौत स्वाइन फ्लू की वजह से हुई थी या किसी अन्य कारण से.

सरकार ने जारी किया अलर्ट

स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार पहले ही अलर्ट जारी कर चुकी है. डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने अधिकारियों के साथ बीमारी की स्थिति को लेकर समीक्षा की थी. अस्पतालों को फीवर ओपीडी, फीवर डेस्क और पर्याप्त बेड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही मरीजों के इलाज के लिए जरूरी दवाओं और अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है. इसके अलावा सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को सावधान किया जा रहा है.

लक्षण पहचानें, देरी से बचें।



बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द या अत्यधिक थकान जैसे लक्षण Influenza A (H1N1) में दिखाई दे सकते हैं। ऐसे लक्षण होने पर चिकित्सकीय सलाह जरूर लें।



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क्या है स्वाइन फ्लू के लक्षण?

स्वाइन फ्लू के लक्षण को पहचानने में देरी से स्थिति बिगड़ सकती है. यदि आपको बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द या अत्यधिक थकान जैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं तो ये इन्फ्लूएंजा A (H1N1) हो सकता है. ऐसे में लक्षण होने पर चिकित्सकीय सलाह जरूर लें और आवश्यक जांच कराएं.