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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'जनता इनकी करतूतें नहीं भूली', अखिलेश की PDA रथयात्रा पर स्वतंत्र देव सिंह का हमला

'जनता इनकी करतूतें नहीं भूली', अखिलेश की PDA रथयात्रा पर स्वतंत्र देव सिंह का हमला

बाराबंकी दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव की पीडीए रथयात्रा पर हमला बोला है. मंत्री ने कहा कि जनता इनकी करतूतें नहीं भूली है.

Written By : सतीश कश्यप, बाराबंकी |  Updated at : 24 Sep 2026 04:26 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रायबरेली पीडीए रथयात्रा की शुरुआत की है. अखिलेश यादव के पीडीए रथयात्रा पर यूपी सरकार में कैबिनेट जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हमला बोला है. मंत्री स्वतंत्र देव सिंह गुरुवार को बाराबंकी में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे.

पत्रकारों से रूबरू होते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने सपा सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाया है. मंत्री ने कहा कि जनता ने सपा की सरकार भी देखी है और उस समय की नियुक्तियां, बिजली व्यवस्था, भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था को भी देखा है. उन्होंने कहा कि उस समय प्रदेश के कुछ ही जिलों को वीआईपी माना जाता था और गुंडागर्दी का भी दौर था.

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योगी सरकार के कामकाज देख रही जनता- मंत्री

उन्होंने कहा कि जनता अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के कामकाज को देख रही है. मंत्री ने दावा किया कि मौजूदा सरकार में गरीबों को पक्के मकान, आयुष्मान कार्ड, शिक्षा और इलाज जैसी सुविधाओं का लाभ मिला है. स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि विपक्ष चाहे जितना रथ निकाल ले, जनता सब देख रही है. उनके मुताबिक जनता पिछली सरकारों के कार्यकाल की बातों को भूली नहीं है.

'प्रदेश में दंगा और गुंडागर्दी से मिली है मुक्ति'

मंत्री ने कानून-व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आज प्रदेश में दंगों और गुंडागर्दी से मुक्ति मिली है. उन्होंने कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि वहां के बच्चे अब तिरंगा लेकर निकल रहे हैं और पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई हैं.

'विकास के मुद्दों पर विपक्ष को करनी चाहिए चर्चा'

उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कांग्रेस के पुराने नेताओं तथा राम मंदिर से जुड़े मुद्दों का जिक्र करते हुए कई आरोप लगाए. स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि विपक्ष को राजनीति करने के बजाय विकास के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए.

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर विपक्षी नेताओं की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कहा कि राजनीति में विकास के मुद्दों पर बात होनी चाहिए. जलशक्ति मंत्री ने अंत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के काम करती है, जबकि विपक्ष को लेकर उन्होंने कहा कि जनता उनके पुराने कार्यकाल और कामकाज को देख चुकी है.

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Published at : 24 Sep 2026 04:26 PM (IST)
Tags :
Swatantra Dev Singh Akhilesh Yadav UP NEWS
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