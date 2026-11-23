उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा हुई. यह चर्चा 20 मिनट में खत्म हो गई. 20 मिनट की इस बैठक के बाद दोनों ही दलों के नेताओं का दावा है कि सीट बंटवारे को लेकर सकारात्मक फैसला होगा.

अब सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर हुई बैठक के बाद कई सवाल उठ रहे हैं. एबीपी न्यूज़ के संवाददाता बलराम पांडेय के मुताबिक बैठक के बाद आई तस्वीरों में नेताओं की बॉडी लैंग्वेज से यह चर्चा है कि कांग्रेस की ओर से ज्यादा सीटों की मांग रखी गई है.

रामगोपाल यादव ने क्या कहा?

बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सपा नेता और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि जब समस्या जटिल होती है तो उसे सुलझाने में वक्त लगता है. हालांकि रामगोपाल ने कहा है कि 2-3 दिन में सब कुछ सुलझा लिया जाएगा.

उधर, यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि कल एक बार फिर बैठक होगी. आज की बैठक बेहद सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई. दोनों पक्ष साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमत हैं और सम्मानजनक तरीके से सीटों का बंटवारा किया जाएगा. लगभग सभी मुद्दों पर चर्चा हो रही है.

कांग्रेस ने सपा को सौंपी लिस्ट

एबीपी न्यूज़ के संवाददाता मोहित दुबे के मुताबिक, सीटों पर असली और विस्तृत चर्चा कल होगी. बैठक शुरू होते ही कांग्रेस ने अपनी सीटों की सूची सपा को सौंपी और सपा ने भी अपनी सीटों की सूची रखी. इसके बाद तय हुआ कि दोनों सूचियों पर विस्तार से चर्चा कल होगी. सपा नेता इस सूची को लेकर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के पास जाएंगे. महज 20 मिनट की बैठक के बाद रामगोपाल यादव मीडिया के सामने आए और बातचीत को सकारात्मक बताया.

बैठक जल्दी खत्म होने पर आराधना मिश्रा क्या बोलीं?

सपा-कांग्रेस की बैठक इतनी जल्दी खत्म होने को लेकर जब यूपी कांग्रेस चीफ आराधना मिश्रा मोना से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा- जब दोनों दलों के बीच गठबंधन है और एक-दूसरे पर भरोसा है, तो हर सीट पर अलग-अलग चर्चा करने के लिए लंबी बैठक की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा, आप लोग क्या चाहते थे कि एक-एक सीट पर चर्चा हो? कहीं कोई संशय नहीं है. कल फिर बैठक होगी.

वहीं समाजवादी पार्टी के यूपी अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि दोनों दलों के बीच बेहद अच्छे माहौल में बातचीत हुई.