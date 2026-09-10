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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'जनता का अटूट बंधन बीजेपी के साथ', रुद्रपुर में बोले नितिन नवीन

'जनता का अटूट बंधन बीजेपी के साथ', रुद्रपुर में बोले नितिन नवीन

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन एक दिवसीय दौरे के दौरान ऊधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने आयोजित पंजाबी गौरव सम्मेलन में शिरकत की तथा पंजाबी समुदाय का संबोधित किया.

Written By : मुमत्याज अहमद, उधमसिंह नगर |  Updated at : 10 Sep 2026 09:21 PM (IST)
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उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर में बीजेपी द्वारा पंजाबी गौरव सम्मेलन का आयोजन स्थानीय होटल के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने शिरकत की. इससे पूर्व बीजेपी अध्यक्ष, सीएम, प्रदेश अध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित किया तथा रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा, मेयर विकास शर्मा, जिलाध्यक्ष कमल जिंदल ने स्वागत किया. आगमन से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, उत्तर प्रदेश के मंत्री बलदेव औलख, सांसद अजय भट्ट ने भी संबोधित किया.

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि वह पटना साहिब की धरती से आए हैं और पटना साहिब ही उनकी कर्मभूमि है. उन्होंने कहा कि वहां से आकर वह सभी को प्रणाम कर रहे हैं. उन्होंने गुरु नानक देव की धरती को नमन करते हुए पूरे तराई क्षेत्र से आए पंजाबी सिख भाइयों को भी नमन किया. उन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाएं.

'जिस धरती पर मैं खड़े हूं, वह सामान्य धरती नहीं'

नितिन नवीन ने कहा कि जिस धरती पर मैं खड़े हूं, वह सामान्य धरती नहीं है. करीब 500 वर्ष पूर्व गुरु नानक देव जी इस धरती पर पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि वह इस धरती को नमन करते हैं और आज भी वहां मौजूद विशाल वृक्ष इसकी गवाही देता है. उन्होंने कहा कि तीन धाम हेमकुंड साहिब, रीठा साहिब और नानकमत्ता साहिब हैं.

बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बंटवारे की पीड़ा को एक-एक घर ने जाना है. लोग अपनी जमीन और घर छोड़कर यहां बसे हैं. आज ऊधम सिंह नगर अन्न के भंडार हैं. उन्होंने कहा कि 1907 में पंत विवि की स्थापना हुई थी. उन्होंने 1984 की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय जो घटना घटी, उसकी पीड़ा को बयान नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अनेक काम किए जा रहे हैं. करतारपुर कॉरिडोर के लिए काम किया गया है. इतिहास को सुधारने और पीड़ा को कम करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है. यह सब तब हुआ, जब सभी ने मोदी जी को सहयोग दिया.

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करोड़ों की लागत से बन रहे रोपवे के 47 मिनट में दर्शन 

उन्होंने कहा कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया. पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए लोगों को शरणार्थी नहीं, बल्कि संतान मानकर अपने सीने से लगाने का काम किया गया है. उन्होंने कहा कि हेमकुंड साहिब में जाम की वजह से बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अब करोड़ों की लागत से बन रहे रोपवे के जरिए 47 मिनट में दर्शन किए जा सकेंगे.

नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाते हुए कहा कि उन्होंने जिस तरह से सभी को साथ लेकर और समझदारी से काम किया है, उनके नेतृत्व में एक-एक कार्यकर्ता चल रहा है. उन्होंने सीएम से पंजाब और उत्तराखंड के सिख भाइयों से संवाद करने की बात कही और कहा कि यह संवाद हुआ है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का सपना देखा है और उसे बनाने में सभी का सहयोग चाहिए.

दो दिवसीय कुमाऊं आगमन से बीजेपी में ऊर्जा का नया संचार

बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के उत्तराखंड के दो दिवसीय कुमाऊं आगमन से बीजेपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का नया संचार हुआ है. दो दिवसीय दौरे के दौरान हल्द्वानी में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के साथ आज पंजाबी गौरव सम्मेलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है और उत्तराखंड में लगातार विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो या जिला पंचायत चुनाव, सभी में जनता का अपार समर्थन मिला है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता की अपेक्षाओं पर बीजेपी खरी उतर रही है. इसी वजह से जनता का अपार विश्वास और अटूट बंधन बीजेपी के साथ है और निश्चित तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव भी बीजेपी जीतेगी.

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Published at : 10 Sep 2026 09:18 PM (IST)
Tags :
Nitin Nabin UTTARAKHAND NEWS
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