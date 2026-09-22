गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ होटल में सिपाही की संदिग्ध मौत, कमरे में मिले इंजेक्शन

लखनऊ होटल में सिपाही की संदिग्ध मौत, कमरे में मिले इंजेक्शन

लखनऊ के होटल में गोरखपुर में तैनात सिपाही अंकित सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी. उसके साथ उसका दोस्त भी होटल में ठहरा था. दोनों नशे के आदि थे, ओवरडोज से मौत की आशंका जताई जा रही है.

Written By : शहनवाज़ अहमद सिद्दीकी, लखनऊ |  Updated at : 22 Sep 2026 07:40 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में विकासनगर स्थित होटल टाउन इन में सोमवार सुबह गोरखपुर में तैनात 2025 बैच के सिपाही अंकित सिंह (26) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. अंकित बाराबंकी के फतेहपुर क्षेत्र के भगौली कांडा गांव के रहने वाले थे और वर्तमान में गोरखपुर में तैनात थे.

शुरूआती जांच में सिपाही की मौत की वजह नशे की ओवर डोज बताई जा रही है. क्योंकि पता चला है कि मृतक नशे का आदि था. फिलहाल पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है. इसके साथ ही पुलिस ने परिजनों को भी सूचित कर दिया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बंटवारा हुआ तो खुश होऊंगा...', कांग्रेस से भी उठी UP को बांटने की मांग
'बंटवारा हुआ तो खुश होऊंगा...', कांग्रेस से भी उठी UP को बांटने की मांग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुरादाबाद, हरदोई, एटा, कुशीनगर, कानपुर समेत 14 जिलों के डीएम बदले, 34 IAS का ट्रांसफर
UP में 34 IAS अफसरों का ट्रांसफर,14 जिलों के डीएम बदले, देखें लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादूनः आरोपों से आहत मंत्री खजान दास बोले- 'सुसाइड कर लूंगा'
देहरादूनः आरोपों से आहत मंत्री खजान दास बोले- 'सुसाइड कर लूंगा'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबाः रजिस्ट्रार ऑफिस से दो भाइयों का अपहरण, दबंगों पर रंगदारी मांगने का आरोप
महोबाः रजिस्ट्रार ऑफिस से दो भाइयों का अपहरण, दबंगों पर रंगदारी मांगने का आरोप

यह भी पढ़ें: मुरादाबाद, हरदोई, एटा, कुशीनगर, कानपुर समेत 14 जिलों के डीएम बदले, 34 IAS का ट्रांसफर

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, अंकित रविवार को अपने दोस्त आदिल शाह के साथ गोरखपुर से लखनऊ आए थे. दोनों विकासनगर स्थित होटल टाउन इन में ठहरे थे.सोमवार सुबह आदिल की नींद खुली तो अंकित बिस्तर पर बेसुध मिले. काफी प्रयास के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो उसने होटल प्रबंधन को सूचना दी.

सूचना मिलते ही विकासनगर पुलिस मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम ने होटल के कमरे से साक्ष्य जुटाए. पुलिस को मौके से इंजेक्शन और सिरिंज भी मिली हैं. पूछताछ में दोस्त आदिल ने पुलिस को बताया कि दोनों नशा करते थे और रविवार को होटल पहुंचने के बाद इंजेक्शन के जरिए नशा किया था. पुलिस को शुरुआती जांच में नशे की ओवरडोज से मौत की आशंका है.

पुलिस ने शुरू की कर्रवाई 

हालांकि पुलिस का कहना है कि मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी. पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है. लेकिन इस तरह पुलिस का सिपाही भी नशे की गिरफ्त में था, कई सवाल खड़े कर दिए हैं. अंकित के पिता की करीब 20 वर्ष पहले मौत हो चुकी है. परिवार में उनकी मां आशा देवी हैं. एसीपी गाजीपुर अटल पांडेय के मुताबिक, मामले में जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: 'बंटवारा हुआ तो खुश होऊंगा...', कांग्रेस से भी उठी UP को बांटने की मांग

Published at : 22 Sep 2026 07:40 AM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बंटवारा हुआ तो खुश होऊंगा...', कांग्रेस से भी उठी UP को बांटने की मांग
'बंटवारा हुआ तो खुश होऊंगा...', कांग्रेस से भी उठी UP को बांटने की मांग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुरादाबाद, हरदोई, एटा, कुशीनगर, कानपुर समेत 14 जिलों के डीएम बदले, 34 IAS का ट्रांसफर
UP में 34 IAS अफसरों का ट्रांसफर,14 जिलों के डीएम बदले, देखें लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादूनः आरोपों से आहत मंत्री खजान दास बोले- 'सुसाइड कर लूंगा'
देहरादूनः आरोपों से आहत मंत्री खजान दास बोले- 'सुसाइड कर लूंगा'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबाः रजिस्ट्रार ऑफिस से दो भाइयों का अपहरण, दबंगों पर रंगदारी मांगने का आरोप
महोबाः रजिस्ट्रार ऑफिस से दो भाइयों का अपहरण, दबंगों पर रंगदारी मांगने का आरोप
Advertisement

वीडियोज

आगे-आगे जिंदगी...पीछे-पीछे 'मौत का शिकारी' !
जंगल में मिला 'जोड़ा'..ग्रामीणों ने युवक-युवती को पीटा!
33 लाख वोटर्स को SIR नोटिस क्यों?
Asim Munir पर बड़ा संकट?
जमुई की घटना पर जवाब कौन देगा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
4 F के संकट से जूझ रही दुनिया, एस जयशंकर ने UNGA में बताया समाधान
4 F के संकट से जूझ रही दुनिया, एस जयशंकर ने UNGA में बताया समाधान
महाराष्ट्र
इटली में बुर्का बैन पर वारिस पठान का तंज, 'PM मोदी ने मेलोडी खिलाते समय कहा होगा...'
इटली में बुर्का बैन पर वारिस पठान का तंज, 'PM मोदी ने मेलोडी खिलाते समय कहा होगा...'
ओटीटी
Jio Hotstar का धमाका, नहीं होगी एंटरटेनमेंट की कमी, रिलीज हुईं साउथ-बॉलीवुड की 12 फिल्में
जियो हॉटस्टार का धमाका, नहीं होगी एंटरटेनमेंट की कमी, रिलीज हुईं साउथ-बॉलीवुड की 12 फिल्में
क्रिकेट
रद्द होगा भारत-जापान का टी20? बारिश और तूफान का खतरा; मौसम ने बढ़ाई चिंता
रद्द होगा भारत-जापान का टी20? बारिश और तूफान का खतरा; मौसम ने बढ़ाई चिंता
इंडिया
जमुई घटना पर भड़कीं ममता बनर्जी, कहा - ' अगर सच कहूं तो...'
जमुई घटना पर भड़कीं ममता बनर्जी, कहा - ' अगर सच कहूं तो...'
इंडिया
IIT बॉम्बे सुसाइड केस: फैकल्टी ने निकाला मार्च, हटाए गए प्रोफेसर का किया समर्थन
IIT बॉम्बे सुसाइड केस: फैकल्टी ने निकाला मार्च, हटाए गए प्रोफेसर का किया समर्थन
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा: CCTV में कैद चोरी की 105 घटनाएं, SIT को SC से चार्जशीट फाइल की इजाजत
राम मंदिर चढ़ावा: CCTV में कैद चोरी की 105 घटनाएं, SIT को SC से चार्जशीट फाइल की इजाजत
ट्रेंडिंग
5 सीटर अल्टो को बना डाला जिप्सी, मिस्त्री की कलाकारी देख यूजर्स ने पीटा सिर
5 सीटर अल्टो को बना डाला जिप्सी, मिस्त्री की कलाकारी देख यूजर्स ने पीटा सिर
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget