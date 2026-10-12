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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडजलेसर में बसपा के वोट बढ़े, क्या SC मतदाताओं का बंटवारा 2027 में भी रहेगा चर्चा का मुद्दा?

जलेसर में बसपा के वोट बढ़े, क्या SC मतदाताओं का बंटवारा 2027 में भी रहेगा चर्चा का मुद्दा?

2026 में एसआईआर के बाद जलेसर विधानसभा सीट पर 2,89,912 मतदाता बचे हैं. 2024 लोकसभा चुनाव में जलेसर विधानसभा सीट पर 3,04,716 मतदाता थे. एसआईआर के बाद जलेसर विधानसभा सीट पर 14,904 मतदाता कम हुए हैं. 

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 12 Oct 2026 12:47 PM (IST)
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जलेसर सीट की विधानसभा संख्या 106 है. जलेसर विधानसभा सीट एससी समाज के लिए आरक्षित है. आरक्षित होने का मतलब यह होता है कि हल दल से उम्मीदवार एससी समाज से ही होंगे. जलेसर विधानसभा सीट एटा जिले में आती है लेकिन यह आगरा लोकसभा सीट का हिस्सा है. 2022 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव में भी जलेसर से बीजेपी ही आगे रही है. 

जलेसर विधानसभा सीट पर कांग्रेस आखिरी बार 1985 में जीत पाई थी. 1989 से 2022 तक जलेसर विधानसभा सीट से सपा और बीजेपी ही चुनाव जीतती रही हैं. कभी सपा की साइकिल चलती है तो कभी बीजेपी का कमल खिल जाता है. लेकिन बसपा अब तक एक बार भी जलेसर विधानसभा सीट नहीं जीत पाई है. 

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1989 में बीजेपी पहली बार जलेसर विधानसभा सीट जीती थी. 1989 के बाद 1991, 1996, 2007, 2017 और 2022 में बीजेपी जलेसर सीट जीती. वहीं सपा पहली बार जलेसर में 1993 में विधानसभा चुनाव जीती. 1993 के बाद 2002 और 2012 में जलेसर से समाजवादी पार्टी चुनाव जीती. 

2026 में एसआईआर के बाद जलेसर विधानसभा सीट पर 2,89,912 मतदाता बचे हैं. 2024 लोकसभा चुनाव में जलेसर विधानसभा सीट पर 3,04,716 मतदाता थे. एसआईआर के बाद जलेसर विधानसभा सीट पर 14,904 मतदाता कम हुए हैं. 

2022 विधानसभा चुनाव में जलेसर सीट से बीजेपी के संजीव कुमार विधायक बने. सपा ने रंजीत सुमन को प्रत्याशी बनाया. बसपा ने आकाश सिंह और कांग्रेस ने नीलिमा राज को टिकट दिया. 

2022 विधानसभा चुनाव में जलेसर (सु) विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 91,339
2. सपा- 86,898
3. बसपा- 19,364
4. कांग्रेस- 860

2022 विधानसभा चुनाव में जलेसर सीट पर बीजेपी के संजीव कुमार विधायक बने. बीजेपी ने सपा के रंजीत सुमन को लगभग 5 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बसपा को लगभग 19 हजार वोट मिले और कांग्रेस जलेसर में भी 1 हजार वोट नहीं ला पाई.

2022 विधानसभा चुनाव में जलेसर सीट पर बीजेपी को एससी समाज में बाल्मीकि, धोबी और अन्य जातियों का वोट मिला. जलेसर में बीजेपी को ठाकुर, पंडित, बनिया, लोधी, कुशवाहा, निषाद, प्रजापति और अन्य पिछड़ा वर्ग का वोट मिला.

2022 विधानसभा चुनाव में जलेसर सीट पर सपा को यादव और मुस्लिम वोट मिले, वहीं एससी समाज में भी सपा को मात्र 10-12 हजार वोट हासिल हुआ. लेकिन और कोई वोट सपा को नहीं मिला.

2022 विधानसभा चुनाव में बसपा को एससी समाज में अपने मूल कैडर वाला वोट 80 फीसदी के आसपास मिल गया.

2022 विधानसभा चुनाव के बाद 2024 लोकसभा चुनाव आ गए. जलेसर (सु) विधानसभा सीट एटा जिले में है लेकिन यह आगरा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है. आगरा संसदीय क्षेत्र में एससी समाज के लिए आरक्षित है. 2024 में आगरा से बीजेपी ने एसपी बघेल और सपा ने सुरेश कर्दम को टिकट दिया था. 

2024 लोकसभा चुनाव में जलेसर विधानसभा सीट के नतीजे-

1. बीजेपी- 86,458
2. सपा- 76,683
3. बसपा- 24,780

2024 लोकसभा चुनाव में जलेसर विधानसभा सीट से बीजेपी ही जीती. बीजेपी ने सपा को लगभग 12 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बसपा का वोट बढ़ा और बसपा को 24 हजार वोट मिल गए.

2024 लोकसभा चुनाव में जलेसर विधानसभा सीट पर बीजेपी को लोधी, कुशवाहा, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, बघेल और अन्य अति पिछड़ी जातियों का वोट मिला. बीजेपी को एससी समाज में अच्छा वोट मिला.

2024 लोकसभा चुनाव में जलेसर विधानसभा सीट पर सपा को सिर्फ यादव और मुस्लिम वोट हासिल हुए. एससी समाज का मात्र 6 हजार वोट ही सपा को मिल पाया. इसलिए सपा 2024 में 12 हजार वोटों के अंतर से जलेसर में हार गई.

2024 लोकसभा चुनाव में जलेसर विधानसभा सीट पर बसपा को उसके मूल कैडर के वोट के साथ साथ एससी समाज की अन्य जातियों का वोट मिला, इसीलिए बीजेपी को 2022 के मुकाबले 2024 में कम वोट मिला.

2027 विधानसभा चुनाव में जलेसर सीट पर हार जीत बीजेपी और सपा के प्रत्याशी चयन पर तय करेगा, बेहद कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा.

जलेसर (सु) विधानसभा सीट के जातीय समीकरण (अनुमानित)-

1. एससी- 60 हजार
2. यादव- 60 हजार
3. ठाकुर- 36 हजार
4. मुस्लिम- 28 हजार
5. लोधी- 28 हजार
6. ब्राह्मण- 20 हजार
7. कुशवाहा- 20 हजार
8. बघेल- 9 हजार
9. बनिया- 8 हजार
10. नाई- 5 हजार
11. निषाद- 3 हजार
12. प्रजापति- 2 हजार
13. कायस्थ- 3 हजार 

जलेसर विधानसभा सीट एससी समाज के लिए आरक्षित जरूर है. लेकिन हार जीत ओबीसी में लोधी-शाक्य और सामान्य वर्ग में ठाकुर मतदाता तय करते हैं. बघेल और ब्राह्मण मतदाता भी हार जीत की चाभी हैं. एससी मतदाता सपा, बसपा और बीजेपी में किस अनुपात में बंटता है, यह भी देखना काफी दिलचसप होगा. 

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 12 Oct 2026 12:44 PM (IST)
Tags :
Samajwadi Party BJP Up News Congress Bsp Up Politics UP Election 2027 Vishal Vishleshan
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