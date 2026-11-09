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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश के अयोध्या दौरे पर इकबाल अंसारी बोले- 'यहां हर गलती माफ की जाती है'

अखिलेश के अयोध्या दौरे पर इकबाल अंसारी बोले- 'यहां हर गलती माफ की जाती है'

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जल्द ही अपने पूरे परिवार के साथ अयोध्या जायेंगे. उनके इस दौरे बाबरी मस्जिद मामले के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने स्वागत किया है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 09 Nov 2026 01:22 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव पास आ रहे हैं उससे पहले ही अयोध्या को लेकर राजनीतिक उथल-पुथल देखने को मिल रही है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जल्द ही अपने पूरे परिवार के साथ अयोध्या जायेंगे. उनके इस दौरे को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है.

इस बीच बाबरी मस्जिद मामले के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी की प्रतिक्रिया उनके दौरे को लेकर सामने आ रही है. इकबाल अंसारी ने उनके इस दौरे का स्वागत किया है और कहा है कि सभी को दर्शन करने आना चाहिए ये भगवान राम की नगरी है. हर गलती को क्षमा किया जाता है. 

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क्या कहा इकबाल अंसारी ने?

मीडिया से बातचीत में अंसारी ने कहा, "अयोध्या धर्म की नगरी है और भगवान राम तथा भगवान हनुमान का निवास स्थान है. इस शहर का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है. यहां बहने वाली सरयू नदी और यहां की प्राचीन परंपराएं देश भर से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं. अखिलेश यादव भी अयोध्या आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है."

उन्होंने आगे कहा, "सभी को इस शहर में आना चाहिए, ये अयोध्या की धरती है, भगवान राम की नगरी है. भगवान सभी के लिए है और सभी के लिए क्षमा है. जो मानते हैं वो आते है.  दर्शन करना सभी का फर्ज बनता है. भगवान राम का आशीर्वाद लेना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए."

बीजेपी हमलावर

बता दें कि सपा के नेता  तेज नारायण पांडेय उर्फ पवन पांडेय ने दावा किया था कि अखिलेश यादव 12 दिसंबर को अयोध्या जयेंगे और रामलला के दर्शन करेंगे. उनके इस दौरे को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है और कारसेवकों पर हुई गोलीबारी का मुद्दा भी उठाया है. वहीं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्हें अयोध्या आना है तो आएं, लेकिन पहले माफी मांगें.
 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 09 Nov 2026 01:22 PM (IST)
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Iqbal Ansari UP NEWS
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