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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसपा की बनी सरकार तो यूपी में फ्री राशन की लिस्ट में जुड़ेगा ये सामान, अखिलेश ने किया ऐलान

सपा की बनी सरकार तो यूपी में फ्री राशन की लिस्ट में जुड़ेगा ये सामान, अखिलेश ने किया ऐलान

सपा चीफ अखिलेश यादव ने अयोध्या के 2 वीडियो शेयर करते हुए बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने अपने बयान में भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 09 Nov 2026 11:16 AM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सपा सरकार बनने के बाद लोगों को राशन में सरसों का तेल भी दिया जाएगा.

यूपी के पूर्व सीएम ने एक्स पर लिखा कि कुछ महीनों बाद हम अपनी ‘पीडीए सरकार’ बनाकर राशन में सरसों का तेल देने का काम करेंगे; जिससे किसी शोषित, वंचित व ग़रीब को इन भाजपाइयों से बेंत  खाकर बेइज्जती न सहनी पड़े. भाजपा के उत्पीड़न से ‘पीड़ित, दुखी, अपमानित’ लोग इस बार भाजपा का स्थायी सफ़ाया कर देंगे.

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उन्होंने लिखा कि भाजपाइयों ने अयोध्या में तथाकथित नारी वंदन का जो हिंसक नजारा पेश किया है वो वंदनीय नहीं, निंदनीय है. महिला आयोग संज्ञान लेकर इस भाजपाई और आयोजकों पर वैधानिक-दंडात्मक कार्रवाई करे. 

कन्नौज सांसद ने लिखा कि भाजपा के लोग ‘नारी’ का सम्मान नहीं, अपमान ही करते हैं. उप्र के मुख्यमंत्री के द्वारा लखनऊ अग्निकांड के युवा मृतक की ‘दुखी माँ’ का सरेआम किया गया अपमान कोई महिला नहीं भूलेगी. मातृशक्ति का श्राप कभी खाली नहीं जाता है. ये हारेंगे और बुरी तरह हारेंगे. 2024 के लोकसभा चुनाव हों या हाल के 2026 के विधानपरिषद चुनाव दोनों में भाजपा की हार ने साबित कर दिया है कि अब जनता के बीच इनके जुमलों का गु्ब्बारा फूट गया है. भाजपा तेल की फिसलन की ढलान पर है.

अखिलेश ने लिखा कि जनता अब इनको हमेशा के लिए हराने के ‘मूड’ में है, इसीलिए भाजपा से जुड़ा हर राजनीतिक व्यक्ति या तो जनाक्रोश से डरकर राजनीति छोड़ रहा है या दूसरी राजनीतिक पार्टियों के पहले दो विकल्पों में करबद्ध अपनी जगह तलाश रहा है.  अगला चुनाव महिला-युवा बनाम बीजेपी होगा!

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 09 Nov 2026 10:59 AM (IST)
Tags :
Samajwadi Party Akhilesh Yadav Up News Up Politics Up Election 2027
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