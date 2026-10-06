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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडFact Check: 'मैं मरना चाहता हूं' INDIA Bloc प्रोटेस्ट में सपा सांसद ने दिया बयान?

Fact Check: 'मैं मरना चाहता हूं' INDIA Bloc प्रोटेस्ट में सपा सांसद ने दिया बयान?

INDIA Bloc ने 6 अक्टूबर को प्रदर्शन किया. इन सबके बीच सोशल मीडिया पर सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे आज के प्रोटेस्ट से जोड़कर बताया जा रहा है.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 06 Oct 2026 05:24 PM (IST)
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भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ INDIA Bloc ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया. अब सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का एक बयान जमकर वायरल हो रहा है.  उत्तर प्रदेश स्थित रामपुर से सपा सांसद नदवी, 6 अक्टूबर मंगलवार को प्रोटेस्ट में शामिल थे. 

दावा किया जा रहा है कि इस दौरान सपा सांसद ने कहा- 'मुझे छोड़ दो, मुझे डेमोक्रेसी के लिए मरना है. डेमोक्रेसी का कत्ल बर्दाश्त नहीं है.'

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हालांकि यह वीडियो आज के प्रदर्शन का नहीं बल्कि एक साल पुराना है. हालांकि नदवी ने जब यह बयान दिया था तब भी सपा और विपक्ष, भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे.

आकाशवाणी परिसर में धरना दे रहे राहुल-प्रियंका

उधर, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन तेज करते हुए, इंडिया गठबंधन के सांसदों ने आकाशवाणी भवन के गेट को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की. इस दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी की गई.तिरंगा झंडा और 'लोकतंत्र बचाओ' लिखे बैनर लिए, इंडिया गठबंधन के सांसदों ने मंगलवार को संसद से चुनाव आयोग मुख्यालय तक अपना विरोध मार्च शुरू किया.

चुनाव आयोग मुख्यालय की ओर बढ़ते हुए विपक्षी नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त, भाजपा और आरएसएस के खिलाफ नारे लगाए.विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया था. चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर बैरिकेड भी लगाए गए थे.कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और इंडिया गठबंधन के कई अन्य नेताओं को भी चुनाव आयोग के कार्यालय की ओर जाने से रोके जाने के बाद कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया था. इसके बाद छोड़ दिया गया.राहुल गांधी जब चुनाव आयोग मुख्यालय की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें पुलिस की कई बैरिकेड्स ने रोक दिया.

इसके बाद वे एक बैरिकेड पर चढ़ गए और एक राष्ट्रीय ध्वज लहराया, वहां जमा हुए इंडिया गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर उनका समर्थन किया.पुलिस ने सुरक्षा बलों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया है. भीड़ को नियंत्रित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं.

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर स्टेट्स टीम में काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. वह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की खबरों के एक्सपर्ट हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
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Published at : 06 Oct 2026 04:50 PM (IST)
Tags :
UP News Up Politics Rampur News SAMAJWADI PARTY Mohibullah Nadvi
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