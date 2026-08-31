ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू ट्रक ने कार को रौंदा; 4 की मौत

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जनपद में ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेस-वे पर एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ. जेवर थाना क्षेत्र में नोएडा से आगरा की तरफ जा रहा एक बेकाबू ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर और रेलिंग तोड़ते हुए दूसरी लेन में जा घुसा और सामने से आ रही कार को जोरदार टक्कर मार दी.

इस भीषण हादसे में कार सवार चारों लोगों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने मृतकों की शिनाख्त शुरू कर दी है, ताकि उनके परिजनों को सूचित किया जा सके.

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नोएडा से आगरा की ओर आ रहा था ट्रक

हादसा थाना जेवर क्षेत्र के अंतर्गत हुआ, जहां राजस्थान नंबर का एक ट्रक नोएडा से आगरा की ओर जा रहा था. अचानक ट्रक बेकाबू हो गया और डिवाइडर की रेलिंग को तोड़ते हुए विपरीत दिशा यानी मथुरा-नोएडा लेन में जा पहुंचा. उसी दौरान सामने से आ रही दिल्ली नंबर की कार सीधे ट्रक की चपेट में आ गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

चारों की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत

सूचना मिलते ही जेवर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और सभी घायलों को पास के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

हादसे के बाद पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है. मौके से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात को पूरी तरह सुचारू करा दिया गया है और स्थिति सामान्य है. एक बार फिर इस दुर्घटना ने एक्सप्रेसवे पर हादसे रोकने की कोशिशों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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