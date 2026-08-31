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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू ट्रक ने कार को रौंदा; 4 की मौत

ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू ट्रक ने कार को रौंदा; 4 की मौत

राजस्थान नंबर का एक ट्रक नोएडा से आगरा की ओर जा रहा था. अचानक ट्रक बेकाबू हो गया और डिवाइडर की रेलिंग को तोड़ते हुए विपरीत दिशा यानी मथुरा-नोएडा लेन में जा पहुंचा.

Written By : रविन्द्र जयंत |  Updated at : 31 Aug 2026 08:33 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जनपद में ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेस-वे पर एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ. जेवर थाना क्षेत्र में नोएडा से आगरा की तरफ जा रहा एक बेकाबू ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर और रेलिंग तोड़ते हुए दूसरी लेन में जा घुसा और सामने से आ रही कार को जोरदार टक्कर मार दी. 

इस भीषण हादसे में कार सवार चारों लोगों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने मृतकों की शिनाख्त शुरू कर दी है, ताकि उनके परिजनों को सूचित किया जा सके.

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नोएडा से आगरा की ओर आ रहा था ट्रक 

हादसा थाना जेवर क्षेत्र के अंतर्गत हुआ, जहां राजस्थान नंबर का एक ट्रक नोएडा से आगरा की ओर जा रहा था. अचानक ट्रक बेकाबू हो गया और डिवाइडर की रेलिंग को तोड़ते हुए विपरीत दिशा यानी मथुरा-नोएडा लेन में जा पहुंचा. उसी दौरान सामने से आ रही दिल्ली नंबर की कार सीधे ट्रक की चपेट में आ गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

चारों की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत 

सूचना मिलते ही जेवर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और सभी घायलों को पास के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

हादसे के बाद पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है. मौके से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात को पूरी तरह सुचारू करा दिया गया है और स्थिति सामान्य है. एक बार फिर इस दुर्घटना ने एक्सप्रेसवे पर हादसे रोकने की कोशिशों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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About the author रविन्द्र जयंत

रविन्द्र जयंत पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 16 वर्षों से सक्रिय हैं. बीते 9 वर्षों से एबीपी न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े हैं. एबीपी न्यूज़ से पहले कई बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं. दिल्ली-एनसीआर सहित नोएडा और ग्रेटर नोएडा की क्राइम, सामाजिक और राजनीतिक खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. मास कम्युनिकेशन में पीजी करने के बाद लॉ की पढ़ाई की है. नई जगहों की यात्रा करना पसंद है. मेल आईडी- ravijaint.86@gmail.com
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Published at : 31 Aug 2026 08:33 AM (IST)
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