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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपूर्व मंत्री कौशल किशोर का छलका दर्द, बीजेपी पर लगाया अनदेखी का आरोप

पूर्व मंत्री कौशल किशोर का छलका दर्द, बीजेपी पर लगाया अनदेखी का आरोप

कौशल किशोर ने बीजेपी में खुद की अनदेखी का आरोप लगाया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि पार्टी के कई कार्यक्रमों में उन्हें बुलाया नहीं जाता और सरकारी कार्यक्रमों में भी कई बार उन्हें सूचना नहीं दी जाती.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 02 Sep 2026 04:28 PM (IST)
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पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री कौशल किशोर ने बीजेपी में खुद की अनदेखी को लेकर बड़ा बयान दिया है. बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा कि पार्टी के कुछ लोग उन्हें किनारे करने की कोशिश कर रहे हैं. कई कार्यक्रमों में उन्हें शामिल नहीं किया जाता. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के कई कार्यक्रमों में उन्हें बुलाया नहीं जाता और सरकारी कार्यक्रमों में भी कई बार उन्हें सूचना नहीं दी जाती.

पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने ने कहा मैं छप्पर से निकलकर आया हूं. जमीन पर पैर रखकर खड़े होने वाले व्यक्ति हूं. मैंने 15 चुनाव लड़े हैं. इनमें 12 चुनाव हारे हैं. इसलिए हार या अनदेखी से मैं डरने वाले नहीं हूं. उन्होंने कहा कि वे इससे परेशान या विचलित होने वाले नहीं हैं.

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खुद के प्रति पार्टी का विचार जानना चाहते हैं किशोर

कौशल किशोर ने अपने बयान में यह भी कहा कि वे यह जानना चाहते हैं कि उनके प्रति पार्टी का क्या विचार है. किशोर ने कहा कि वह लगातार जनहित के काम करते हैं, लोगों की समस्याओं को उठाते हैं. अगर जनता के हित की बात करना गलत है तो उन्हें नहीं पता कि सही क्या है.

'लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के लोगों ने किया विरोध'

कौशल किशोर ने लोकसभा चुनाव 2024 का जिक्र कर आरोप लगाया कि बीजेपी के कुछ लोगों ने चुनाव में उनका विरोध किया था. पार्टी को इसकी जानकारी थी. इसके बावजूद उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई. पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री कौशल किशोर ने कहा कि उनका मकसद किसी पद के पीछे भागना नहीं है. वह जनता और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सामने रखने का काम करते हैं. अगर किसी कार्यकर्ता की जायज बात है तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए.

सोशल मीडिया पोस्ट पर दी सफाई

पूर्व मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट, "गेंद जितनी ऊपर जानी थी चली गई अब नीचे आ रही है, नीचे आने की स्पीड भी बढ़ती जाती है, गेंद के गिरने की स्पीड को कोई कम नहीं कर सकता है" पर भी सफाई दी है. उन्होंने कहा कि उनका बयान किसी एक पार्टी या नेता के लिए नहीं था. उन्होंने साफ किया है कि जो अपने उद्देश्यों से भटक जाएगा, उसका डाउनफॉल होगा.

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About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता ने पत्रकारिता की शुरुआत सतना के एक हिंदी अखबार से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद उन्होंने भोपाल में हिंदी वेबसाइट और न्यूज चैनलों में कंटेंट एडिटर के रूप में काम किया. वर्तमान में वे सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. यहां वे विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरें लिखते हैं. राजनीति और क्राइम की खबरों में उनकी विशेष रुचि है, साथ ही वे समसामयिक मुद्दों को समझने के लिए भी जिज्ञासु रहते हैं.  मध्यप्रदेश के सतना जिले के रहने वाले धीरज को पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव है. धीरज ने बीकॉम से ग्रेजुएशन और एमकॉम से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा भी किया है.
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Published at : 02 Sep 2026 04:28 PM (IST)
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Kaushal Kishore UP NEWS
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