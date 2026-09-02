पूर्व मंत्री कौशल किशोर का छलका दर्द, बीजेपी पर लगाया अनदेखी का आरोप

पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री कौशल किशोर ने बीजेपी में खुद की अनदेखी को लेकर बड़ा बयान दिया है. बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा कि पार्टी के कुछ लोग उन्हें किनारे करने की कोशिश कर रहे हैं. कई कार्यक्रमों में उन्हें शामिल नहीं किया जाता. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के कई कार्यक्रमों में उन्हें बुलाया नहीं जाता और सरकारी कार्यक्रमों में भी कई बार उन्हें सूचना नहीं दी जाती.

पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने ने कहा मैं छप्पर से निकलकर आया हूं. जमीन पर पैर रखकर खड़े होने वाले व्यक्ति हूं. मैंने 15 चुनाव लड़े हैं. इनमें 12 चुनाव हारे हैं. इसलिए हार या अनदेखी से मैं डरने वाले नहीं हूं. उन्होंने कहा कि वे इससे परेशान या विचलित होने वाले नहीं हैं.

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खुद के प्रति पार्टी का विचार जानना चाहते हैं किशोर

कौशल किशोर ने अपने बयान में यह भी कहा कि वे यह जानना चाहते हैं कि उनके प्रति पार्टी का क्या विचार है. किशोर ने कहा कि वह लगातार जनहित के काम करते हैं, लोगों की समस्याओं को उठाते हैं. अगर जनता के हित की बात करना गलत है तो उन्हें नहीं पता कि सही क्या है.

'लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के लोगों ने किया विरोध'

कौशल किशोर ने लोकसभा चुनाव 2024 का जिक्र कर आरोप लगाया कि बीजेपी के कुछ लोगों ने चुनाव में उनका विरोध किया था. पार्टी को इसकी जानकारी थी. इसके बावजूद उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई. पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री कौशल किशोर ने कहा कि उनका मकसद किसी पद के पीछे भागना नहीं है. वह जनता और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सामने रखने का काम करते हैं. अगर किसी कार्यकर्ता की जायज बात है तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए.

सोशल मीडिया पोस्ट पर दी सफाई

पूर्व मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट, "गेंद जितनी ऊपर जानी थी चली गई अब नीचे आ रही है, नीचे आने की स्पीड भी बढ़ती जाती है, गेंद के गिरने की स्पीड को कोई कम नहीं कर सकता है" पर भी सफाई दी है. उन्होंने कहा कि उनका बयान किसी एक पार्टी या नेता के लिए नहीं था. उन्होंने साफ किया है कि जो अपने उद्देश्यों से भटक जाएगा, उसका डाउनफॉल होगा.

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