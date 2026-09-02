राम मंदिर ट्रस्ट का पहला CEO कौन? आज हो सकता है ऐलान, रेस में 6 नाम, सपा ने दी पहली प्रतिक्रिया

अयोध्या के मणिरामदास छावनी में आज अहम बैठक होने वाली है. संभावना है कि आज श्री राम मंदिर के पहले सीईओ के नाम को लेकर निर्णय सामने आए. इसके अलावा एक दर्जन महत्वपूर्ण एजेंडे पर निर्णय लिया जाना है. बैठक में वीएचपी के संगठन सचिव बजरंग लाल बांगड़ा , वीएचपी प्रबंध समिति सदस्य दिनेश चंद्र, धार्मिक समिति के सदस्य राजकुमार दास, ट्रस्ट कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी सहित नृत्यगोपाल दास,दिनेद्र दास मौजूद रहेंगे और वासुदेवानंद सरस्वती, परमानंद गिरी , विश्वप्रसन्ना तीर्थ आन लाइन जुड़ेंगे.

जानकारी के अनुसार बैठक में पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि और पूर्व निर्णयों के अनुपालन पर चर्चा होगी. सबसे अहम मुद्दों में राम मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के चयन के लिए गठित समिति की रिपोर्ट पर विचार और निर्णय शामिल है.

सदस्य राजकुमार दास ने क्या कहा?

इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2025-26 के ऑडिटेड आय-व्यय और तुलन पत्र को मंजूरी देने, SIT और सुप्रीम कोर्ट में लंबित PIL की अद्यतन स्थिति पर चर्चा तथा ट्रस्ट डीड और ट्रस्ट नियमावली में संशोधन पर भी विचार होगा. धार्मिक, वित्त, प्रबंधन और निर्माण समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों की प्रस्तुति और अनुमोदन भी एजेंडे में है. वहीं राम मंदिर के लिए स्थानीय सुरक्षा समन्वय समिति के गठन और प्रेस प्रवक्ता के चयन का विषय भी बैठक में रखा गया है.

उधर, धार्मिक समिति के सदस्य राजकुमार दास ने कहा कि तीन नाम प्रमुख तौर पर चर्चा में हैं जिसमे योगेश्वर राम मिश्र , राजेश पांडेय के साथ एक अन्य अधिकारी हैं जो बिहार से जुड़े अधिकारी रहे हैं हालांकि इन्होंने कहा कि कुल छः लोग हैं लिस्ट ए और लिस्ट बी तीन लोग प्रमुख तौर पर हैं अब देखना होगा कि कौन सा नाम सामने आता लिस्ट ए और लिस्ट बी में से किसको जगह मिलती है ये मीटिंग के बाद तय होगा. मंदिर में दान घोटाला करने वालो के सवाल पर बोले कि जिन्होंने ऐसा किया वो जेल में हैं और बाकी जांच चल रही है. ट्रस्ट के प्रमुख लोगो को जैसे ही जानकारी मिली उन्होंने अपना काम किया है.

इस बैठक से पहले सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है.

सपा-बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया



फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी की सरकार अयोध्या से ही बनी और अयोध्या से ही सफाया होगा.

उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने CEO की नियुक्ति के लिए आज होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक पर कहा, 'यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जिस राम मंदिर को लेकर विवाद चल रहा था, उसपर सरकार ने पहले ही कड़ी कार्रवाई की है, SIT का गठन करके जितने दोषी पाए गए थे, उनको जेल भेजने का काम किया गया. यह ट्रस्ट का विषय है और वे अपना CEO नियुक्त कर रहे हैं. यह अच्छी बात है कि अब नए CEO आएंगे, तो जो गलतियां वहां हई हैं वो भविष्य में ना हो, उसका ध्यान रखेंगे.'