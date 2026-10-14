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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'दुष्यंत गौतम को राज्यपाल बनाने पर लगे रोक', अंकिता भंडारी के माता-पिता का धरना

'दुष्यंत गौतम को राज्यपाल बनाने पर लगे रोक', अंकिता भंडारी के माता-पिता का धरना

दुष्यंत गौतम को हाल ही में सिक्किम का गर्वनर नियुक्त किया गया. इस नियुक्ति के विरोध में अंकिता भंडारी के माता-पिता इंडिया गेट पर धरने पर बैठ गए.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 14 Oct 2026 08:44 PM (IST)
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अंकिता भंडारी के माता-पिता ने दुष्यंत गौतम को राज्यपाल नियुक्त किए जाने का विरोध किया. अंकिता के माता-पिता इंडिया गेट पर धरने पर बैठ गए. यहां उनसे मुलाकात के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंचे. अंकिता की मां सोनी देवी ने कहा कि राष्ट्रपति उनकी बात को जरूर सुनेंगी, न्याय करेंगी और इस नियुक्ति पर रोक लगाएंगी. पिता ने कहा कि 18 सितंबर 2022 को बेटी की निर्मम हत्या की गई. इसके बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उम्रकैद की सजा सुनाई गई. लोअर कोर्ट में जब चर्चा चल रही थी तो हम बार बार 'VIP' का जिक्र कर रहे थे जिसकी वजह से लड़की को मारा गया. 

पिता वीरेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि दुष्यंत गौतम की नियुक्ति पर तब तक रोक लगे जब तक सीबीआई की जांच पूरी नहीं हो जाती. उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि दुष्यंत कुमार सलाखों के पीछे जाएं. मेरी राष्ट्रपति जी से विनती है कि जब तक सीबीआई जांच पूरी नहीं हो जाती, दुष्यंत कुमार की नियुक्ति न हो."

रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थीं अंकिता

बता दें कि ऋषिकेश के निकट वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली 19 साल अंकिता की 18 सितंबर 2022 को हत्या कर दी गई थी. घटना के चार दिन बाद उसका शव चीला नहर से बरामद किया गया था. इस मामले में रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को अदालत ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. 

मामले ने पिछले साल दिसंबर में उस समय एक बार फिर राजनीतिक तूल पकड़ लिया था, जब पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर और खुद को उनकी पत्नी बताने वाली अभिनेत्री उर्मिला सनावर के बीच कथित बातचीत के कुछ ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए. इसके बाद हत्याकांड में कथित ‘वीआईपी’ की भूमिका को लेकर नए सिरे से सवाल उठे.    

कांग्रेस समेत अलग-अलग राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर कई प्रदर्शन किए. इन प्रदर्शनों में अंकिता के माता-पिता ने भी हिस्सा लिया.  

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Input By : PTI

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 14 Oct 2026 08:14 PM (IST)
Tags :
Dushyant Gautam Ankita Bhandari
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