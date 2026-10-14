'दुष्यंत गौतम को राज्यपाल बनाने पर लगे रोक', अंकिता भंडारी के माता-पिता का धरना

अंकिता भंडारी के माता-पिता ने दुष्यंत गौतम को राज्यपाल नियुक्त किए जाने का विरोध किया. अंकिता के माता-पिता इंडिया गेट पर धरने पर बैठ गए. यहां उनसे मुलाकात के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंचे. अंकिता की मां सोनी देवी ने कहा कि राष्ट्रपति उनकी बात को जरूर सुनेंगी, न्याय करेंगी और इस नियुक्ति पर रोक लगाएंगी. पिता ने कहा कि 18 सितंबर 2022 को बेटी की निर्मम हत्या की गई. इसके बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उम्रकैद की सजा सुनाई गई. लोअर कोर्ट में जब चर्चा चल रही थी तो हम बार बार 'VIP' का जिक्र कर रहे थे जिसकी वजह से लड़की को मारा गया.

पिता वीरेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि दुष्यंत गौतम की नियुक्ति पर तब तक रोक लगे जब तक सीबीआई की जांच पूरी नहीं हो जाती. उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि दुष्यंत कुमार सलाखों के पीछे जाएं. मेरी राष्ट्रपति जी से विनती है कि जब तक सीबीआई जांच पूरी नहीं हो जाती, दुष्यंत कुमार की नियुक्ति न हो."

रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थीं अंकिता

बता दें कि ऋषिकेश के निकट वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली 19 साल अंकिता की 18 सितंबर 2022 को हत्या कर दी गई थी. घटना के चार दिन बाद उसका शव चीला नहर से बरामद किया गया था. इस मामले में रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को अदालत ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.

नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi और कांग्रेस महासचिव एवं सांसद श्रीमती @priyankagandhi जी ने अंकिता भंडारी के परिवार से इंडिया गेट पर मुलाकात की। साल 2022 में अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में BJP के राष्ट्रीय महासचिव व उत्तराखंड प्रभारी रहे दुष्यंत गौतम पर आरोप लगे थे। आरोप था कि अंकिता पर दुष्यंत गौतम को सर्विस देने का दबाव बनाया गया था। जब अंकिता ने मना किया तो उसकी हत्या कर दी गई। जिस दुष्यंत गौतम पर आरोप लगे, नरेंद्र मोदी ने उसे इनाम देते हुए सिक्किम का राज्यपाल बना दिया है। देश की बच्चियां और महिलाएं देख रही हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार दुष्यंत गौतम को बचा रही है। अंकिता भंडारी को न्याय देने के बजाए पूरी BJP सरकार पीड़ित परिवार की आवाज दबाने पर तुली है। — Uttarakhand Congress (@INCUttarakhand) October 14, 2026

मामले ने पिछले साल दिसंबर में उस समय एक बार फिर राजनीतिक तूल पकड़ लिया था, जब पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर और खुद को उनकी पत्नी बताने वाली अभिनेत्री उर्मिला सनावर के बीच कथित बातचीत के कुछ ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए. इसके बाद हत्याकांड में कथित ‘वीआईपी’ की भूमिका को लेकर नए सिरे से सवाल उठे.

#WATCH | Delhi | Ankita Bhandari murder case: Her father, Virendra Singh Bhandari, says, "Dushyant Kumar should be behind bars... I earnestly request the Honorable President not to appoint Dushyant Kumar as Governor until the CBI investigation is concluded." https://t.co/tLIyiYMVb3 — ANI (@ANI) October 14, 2026

कांग्रेस समेत अलग-अलग राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर कई प्रदर्शन किए. इन प्रदर्शनों में अंकिता के माता-पिता ने भी हिस्सा लिया.

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