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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेहरादून में प्रॉपर्टी विवाद: बेटे ने मां को पीटा, पुलिस ने किया गिरफ्तार

देहरादून में प्रॉपर्टी विवाद: बेटे ने मां को पीटा, पुलिस ने किया गिरफ्तार

देहरादून के क्लेमेंटटाउन में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर बेटे पर अपनी मां से मारपीट का आरोप लगाया है. महिला को गंभीर चोटें आयीं हैं. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 16 Sep 2026 03:19 PM (IST)
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उत्तराखंड के देहरादून में क्लेमेंटटाउन क्षेत्र में प्रॉपर्टी विवाद ने ऐसा मोड़ ले लिया कि एक बेटे ने अपनी ही मां की बेरहमी से पिटाई कर दी. पिटाई से महिला को गम्भीर चोटें आयीं हैं. शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

उधर महिला के चेहरे पर गंभीर  चोटों को देखते हुए डॉक्टरों ने सर्जरी की सलाह दी है.परिवार में पहले भी इस तरह की मारपीट की बात सामने आई है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, घटना टर्नर रोड स्थित घर में 14 सितंबर की दोपहर हुई, जब आरोपी विश्व दीपक राठौड़ अपनी मां के पास पहुंचा और प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस छिड़ गई. बहस इतनी बढ़ गई कि आरोपी बेटा अपनी मां के कमरे में घुस गया और उन पर हमला कर दिया. घटना में महिला के चेहरे पर कई जगह गंभीर चोटें आईं जबकि हाथ की हड्डी टूट गई. डॉक्टरों ने उनके चेहरे की चोटों को देखते हुए सर्जरी की सलाह दी है.

पहले भी हो चुका है विवाद

पीड़ित महिला के छोटे बेटे ने बताया कि यह पहली घटना नहीं है. उसका बड़ा भाई लंबे समय से मां पर दबाव बनाकर प्रॉपर्टी का हिस्सा अपने नाम कराने की कोशिश कर रहा है और इसी विवाद के चलते पहले भी दो बार मारपीट की घटनाएं हो चुकी हैं. 2025 में हुई एक मारपीट का मामला अभी कोर्ट में लंबित है. करीब पांच छह महीने पहले भी जब मां की तबीयत बिगड़ी थी तो वह अपने गांव चली गई थीं. इसी दौरान आरोपी बेटे ने मां के हिस्से वाले घर के पोर्शन पर ताला जड़ दिया था. जब महिला वापस लौटीं तो उन्हें अपना ही घर खुलवाने के लिए थाने की मदद लेनी पड़ी थी. 

पुलिस ने किया गिरफ्तार

मारपीट और हंगामे की सूचना मिलते ही क्लेमेंटटाउन पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस के मुताबिक घर पर उस वक्त भी झगड़ा जारी था. हालात को देखते हुए और किसी बड़ी घटना की आशंका के मद्देनजर पुलिस ने आरोपी को बीएनएसएस की धारा 170 के तहत शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 16 Sep 2026 03:19 PM (IST)
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