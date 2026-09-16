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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबिहार की महिला बाढ़ में बहकर बलिया पहुंची, 15 दिन झोपड़ी में फंसी रही

बिहार की महिला बाढ़ में बहकर बलिया पहुंची, 15 दिन झोपड़ी में फंसी रही

बिहार में बक्सर की रहने वाली सुनैना देवी बाढ़ में बहकर बलिया पहुंच गयीं और 15 दिनों तक एक झोपडी में फंसी रही. इस दौरान पानी पीकर गुजारा किया. मछुआरों ने उन्हें बचाकर परिजनों को सौंपा.

Written By : अजय भारती |  Updated at : 16 Sep 2026 02:36 PM (IST)
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बिहार में बक्सर की रहने वाली 55 वर्षीय सुनैना बाढ़ में बहकर बलिया के हल्दी थाना क्षेत्र के गंगा नदी के किनारे चैन छपरा गांव के सामने पहुंच गयी. बाढ़ के पानी के बीच परवल के खेत मे बानी झोपड़ी में 15 दिनों तक फंसी रही और सिर्फ गंगा नदी का जल पीकर सुनैना जिंदगी और मौत से लड़ती रही. 

सुनैना ने 13 सितम्बर को उस वक्त मौत को मात देकर जिंदगी को जीत लिया, जब पानी घटने लगा और वह मदद की तलाश में  झोपड़ी से बाहर निकली और गहरे पानी मे डूबने लगी. सुनैना अपने को डूबते देख कर मदद के लिए शिव गुरु -शिव गुरु पुकारने लगी. तभी वहां मौजूद मछुआरों ने देखा तो उसे फौरन नदी से किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया. सुनैना देवी पत्नी जनार्दन गोंड़ बक्सर जिले के इटाढ़ी थाना क्षेत्र के कपुरपट्टी गांव की रहने वाली है और वह घर से दवा लेने निकली थी लेकिन वह नदी में कैसे चली गयी यह अब तक नही पता चल सका है.

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यादाश्त है कमजोर 

सुनैना देवी के भतीजे  गोविंद गोंड़ ने फोन पर बातचीत में बताया कि सुनैना देवी मेरी बड़ी मां है उनकी यादास्त कमजोर हो गयी है. वो घर से यह कह कर निकली की उसे बुखार और सिर में तेज दर्द है. इसलिए वो कसहरा बाजार में दवा लेने जा रही है. लेकिन जब वो काफी देर बिट जाने के बाद भी घर वापस नई लौटी तो हम लोग खोज बिन शुरू की.  

इस बीच हम लोगों ने सभी रिस्तेदारों के यहां खोजने से लेकर वाराणसी तक हम लोगों ने खोजा लेकिन वो नही मिल पाई तो यहां हम लोगों ने इटाढ़ी थाने पर गुमसुदगी का मामला दर्ज करा दिया. लेकिन जब बलिया में मिलने की सूचना मिली तो हमलोग वहां से इनको लेकर अपने घर वापस आ गए हैं.

परिजनों को सुरक्षति सौंपा 

हल्दी थानाध्यक्ष राजू राय ने बताया कि सुनैना देवी घर से दवा खरीदने निकली थी, जो चैन छपरा गांव के लोगों की सूचना पर उसे सुरक्षित थाने लाया गया था. जहां से आवश्यक कार्यवाई कर सुनैना देवी को उनके परिजनों को बुलाकर सुरक्षित सौप दिया गया.

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Published at : 16 Sep 2026 02:36 PM (IST)
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