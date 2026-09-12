'ED टूल की तरह...', हरीश रावत के इस्तीफे के बाद BJP पर भड़की कांग्रेस

उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने पार्टी के दोनों अहम पदों से इस्तीफा दे दिया है, जिसे लेकर सियासत गर्मा गई है. कांग्रेस पार्टी ने इसे लेकर ईडी की कार्रवाई और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है. कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने हरीश रावत के इस्तीफे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ईडी का इस्तेमाल टूल के रूप में करती हैं. उन्होंने इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए.

कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने हरीश रावत के इस्तीफे पर कहा कि निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस और हरीश रावत के राजनीतिक संस्कार हैं उन्होंने त्यागपत्र भी पदों से दिया है. कानून अपना काम करेगा निश्चित रूप से हम कह सकते हैं लेकिन, इनकी बीजेपी की जो टाइमिंग होती है और ईडी की जो कार्यशैली है, वो हमेशा से संदेह के घेरे में है.'

हरीश रावत का इस्तीफा CM धामी के लिए फायदा या नकुसान? क्या बदलेगा नैरेटिव

हरीश रावत के पीए चंदन सिंह जीना पर हुई ईडी की कार्रवाई को लेकर काँग्रेस सांसद ने कहा कि 'बीजेपी प्रतिशोध की भावना से काम करती है और ईडी इनके टूल्स के रूप में काम करती है तो इनके क्रिया कलाप हमेशा संदेह के घेरे में रहते हैं.'

हरीश रावत के करीबी पर ईडी का एक्शन

बता दें कि हरीश रावत के करीबी सहयोगी चंदन सिंह जीना पर प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की है. ED के मुताबिक ये कार्रवाई 2016 की ग्राम पंचायत विकास अधिकारी परीक्षा में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है. एजेंसी ने जीना के ठिकाने से 32 लाख रुपये नकद और कई लग्जरी घड़ियां जब्त किए जाने की बात कही है.

हरीश रावत ने दिया अहम पदों से इस्तीफा

अपने पीए पर हुई इस कार्रवाई के बाद हरीश रावत ने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी सदस्य और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस कार्य समिति का स्थायी आमंत्रित सदस्य पद से हटने की घोषणा की है. उन्होंने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जीना एक सज्जन इंसान हैं, उन पर की गई कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है.

हरीश रावत ने अपने इस्तीफे की वजह बताते हुए कहा कि राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम और भ्रष्टाचार के मुद्दे को ज़ोर-शोर से उठा रहे हैं. वो नहीं चाहते कि उनके पीएम पर लगे आरोपों की वजह से पार्टी को कोई नुकसान हो और भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी की लड़ाई कमजोर हो.

पूर्व CM हरीश रावत ने कांग्रेस के सभी पदों से दिया इस्तीफा, जानें क्यों उठाया ये कदम