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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबाराबंकी: बारिश से खेतों में भरा पानी, फसल को नुकसान, किसान परेशान

बाराबंकी: बारिश से खेतों में भरा पानी, फसल को नुकसान, किसान परेशान

बाराबंकी में पिछले 26 घंटे से हो रही बारिश से खेतों में पानी भर गया है, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं. किसानों का फसल खराब होने का डर सता रहा है.

Written By : सतीश कश्यप, बाराबंकी |  Updated at : 25 Sep 2026 07:57 PM (IST)
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बाराबंकी जिले में 26 घंटे से ज्यादा समय से लगातार हो रही बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. महीनों की मेहनत के बाद तैयार हुई धान की फसल अब कई खेतों में जमीन पर बिछ गई है. खेतों में पानी भरने से किसानों को फसल खराब होने और आर्थिक नुकसान की चिंता सताने लगी है.

बाराबंकी के हरख क्षेत्र के रसूलपुर गांव से जल भराव की तस्वीरें सामने आई हैं. यहां कई खेतों में बारिश का पानी जमा है और पकी हुई धान की फसल तेज बारिश के कारण गिर गई है. किसानों का कहना है कि फसल कटाई के लिए लगभग तैयार थी, लेकिन लगातार बारिश ने पूरी स्थिति बदल दी.

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कर्ज लेकर खेती की, अब फसल पर संकट

गांव के किसान पप्पू ने बताया कि उन्होंने अपनी बहन की शादी के लिए कर्ज लिया था. इस कर्ज को चुकाने की उम्मीद उन्हें अपनी फसल से थी, लेकिन लगातार बारिश ने चिंता बढ़ा दी है. किसान के मुताबिक, अगर खेतों में पानी लंबे समय तक जमा रहा तो तैयार धान खराब हो सकता है. वहीं कई किसानों ने बैंक से केसीसी लोन लेकर खेती की है. ऐसे में फसल खराब होने की स्थिति में कर्ज चुकाने की चिंता भी किसानों को परेशान कर रही है.

खेतों में पानी, जमीन पर गिरी फसल

बारिश के बीच कुछ किसान खेतों तक पहुंचकर पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं. कहीं किसान खेत में जमा पानी को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं तो कहीं गिरी हुई धान की फसल को देखकर नुकसान का अंदाजा लगा रहे हैं. किसानों का कहना है कि अगर बारिश जल्द नहीं रुकी और खेतों से पानी नहीं निकला, तो गिरी हुई फसल में नमी बढ़ने से उसके खराब होने का खतरा है.

अब मौसम पर टिकी किसानों की निगाहें

एक तरफ लगातार बारिश और दूसरी तरफ खेतों में बिछी तैयार धान की फसल-इन परिस्थितियों ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. जिन खेतों में कुछ दिन पहले कटाई की तैयारी चल रही थी, वहां अब पानी और गिरी हुई फसल दिखाई दे रही है. रसूलपुर गांव के किसानों की निगाहें अब मौसम खुलने और खेतों से पानी निकलने पर टिकी हैं. किसानों को उम्मीद है कि जल्द मौसम साफ होगा, ताकि बची हुई फसल को किसी तरह सुरक्षित किया जा सके.

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Published at : 25 Sep 2026 07:56 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Barabanki News
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