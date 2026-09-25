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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआजमगढ़ हत्याकांड: माता-पिता को खो चुकीं बच्चियों की जिम्मेदारी उठाएगी पुलिस

आजमगढ़ हत्याकांड: माता-पिता को खो चुकीं बच्चियों की जिम्मेदारी उठाएगी पुलिस

शम्भुपुर हत्याकांड में माता-पिता को खो चुकीं दोनों बेटियों की जिम्मेदारी अब आजमगढ़ पुलिस उठाएगी.एसएसपी ने अपने एक माह का वेतन और पुलिसकर्मियों ने एक-एक दिन वेतन दिया है.

Written By : खुर्रम नोमानी |  Updated at : 25 Sep 2026 10:34 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में अहरौला थाना क्षेत्र के शम्भूपुर हत्याकांड के बाद माता-पिता का साया खो चुकीं दोनों मासूम बच्चियों की जिम्मेदारी अब आजमगढ़ पुलिस परिवार ने उठाने का निर्णय लिया है. पुलिस दोनों बच्चियों के पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा और भविष्य के लिए सहयोग करेगी. 

एसएसपी डॉ. अनिल कुमार ने अपना एक माह का वेतन देते हुए बच्चियों को गोद लिया जबकि जनपद के सभी पुलिसकर्मी एक-एक दिन का वेतन बच्चियों को देने का निर्णय लिया है. 

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तीन बच्चों के साथ कमरे में बंद हो गया था अरविंद 

पत्नी और पूजा कराने आए ब्राह्मण पर हमला करने के बाद अरविंद अपने तीन बच्चों और लाइसेंसी रिवाल्वर के साथ कमरे में बंद हो गया था. पुलिस और परिजन करीब सात घंटे तक उसे समझाते रहे और बच्चों को सुरक्षित बाहर भेजने की अपील करते रहे, लेकिन वह नहीं माना. इस दौरान वह बच्चों को जान से मारने की धमकी भी देता रहा.

बच्चियों को सुरक्षित बचाया 

देर रात कमरे के अंदर से गोली चलने की आवाज सुनाई दी. बच्चों की जान पर तत्काल खतरा देखते हुए एसएसपी डॉ. अनिल कुमार, एसओजी प्रभारी संजय सिंह और आरक्षी प्रदीप ने जान जोखिम में डालकर दरवाजा तोड़ा और कमरे में प्रवेश किया. अंदर नौ वर्षीय शौर्य गोली लगने से गंभीर रूप से घायल मिला. पुलिस उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. वहीं पुलिस टीम ने 11 वर्षीय परी और छह माह की बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

बहन ने पुलिस पर लगाया आरोप 

लेकिन घटना के दूसरे दिन अरविंद की बहन ने आरोप लगाया कि उसके भतीजे की मौत पुलिस की गोली से हुई. इसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल से जुड़े तथ्यों सामने लाते हुए कहा कि शौर्य को पुलिस की गोली नहीं लगी थी. पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम में गोली के प्रवेश वाले स्थान पर ब्लैकनिंग, टैटूइंग और स्कॉर्चिंग के निशान मिले हैं, जो बेहद नजदीक से गोली चलने की ओर संकेत करते हैं. 

पुलिस का कहना है कि घटनास्थल पर पुलिस टीम और बच्चों के बीच करीब 8 से 10 फीट की दूरी थी और आरोपी को निष्क्रिय किए जाने से पहले पुलिस का बच्चों के इतने करीब पहुंचना संभव नहीं था. पुलिस की और से कहा गया कि अरविंद द्वारा बेटे को गोली मारने और पुलिस पर फायरिंग करने के बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अरविंद घायल इलाज के लिए ले जाते समय उसकी मौत हो गई.

एडीजी-डीआईजी रहे थे मौजूद 

पूरे अभियान के दौरान एडीजी वाराणसी जोन नवीन अरोड़ा और डीआईजी आजमगढ़ परिक्षेत्र सुनील कुमार सिंह मौके पर मौजूद रहे और पुलिस टीम को दिशा-निर्देश देते रहे. पुलिस के मुताबिक रेस्क्यू के दौरान परी की कोहनी के पास मामूली खरोंच आई है.

इस घटना के बाद आजमगढ़ पुलिस का मानवीय चेहरा भी सामने आया. शम्भूपुर हत्याकांड में दोनों बच्चियां माता-पिता के साये से महरूम हो गई हैं. ऐसे में आजमगढ़ पुलिस परिवार ने उनके भविष्य की जिम्मेदारी में सहयोग करने का निर्णय लिया है. एसएसपी डॉ. अनिल कुमार एक माह का वेतन देने के साथ-साथ अनाथ बच्चियों को गोद लिया और जनपद के सभी पुलिसकर्मी ने एक-एक दिन का वेतन दोनों बच्चियों को देने का फैसला किया.

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Published at : 25 Sep 2026 10:32 AM (IST)
Tags :
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