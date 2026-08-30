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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी में स्वाइन फ्लू का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

वाराणसी में स्वाइन फ्लू का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

वाराणसी में स्वाइन फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 30 Aug 2026 09:54 AM (IST)
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देश में बढ़ते स्वाइन फ्लू के मरीज को देखते हुए वाराणसी जनपद में भी स्वास्थ्य विभाग अब पूरी तरह अलर्ट मोड पर हो गया है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जरूरी बेड आरक्षित रखने, इसके अलावा स्वाइन फ्लू के उपचार में आवश्यक दवाइयों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. 

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने वाराणसी में स्वाइन फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के जरूरी बैठक आयोजित की, स्वास्थ्य विभाग की बैठक में अधिकारियों को बेड आरक्षित करने से लेकर आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं.

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स्वाइन फ्लू के यह लक्षण

वहीं स्वाइन फ्लू के प्रमुख लक्षण की बात कर ले तो, बुखार खांसी गले में खराश नाक का बंद होना सिर दर्द शरीर एवं मांसपेशियों में दर्द थकान कमजोरी जैसे संकेत शामिल हैं. विशेष रूप से बुजुर्ग छोटे बच्चे अथवा गर्भवती महिलाओं तथा पूर्व में किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को अगर ऐसा लक्षण दिखाई देता है तो तत्काल चिकित्सा परामर्श लेना आवश्यक है. 

बचाव के लिए यह उपाय जरूरी

वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बचाव को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण सलाह दिए गए हैं, जिसमें खासते और छींकते समय नाक मुंह पर रुमाल रखना, साबुन पानी से नियमित रूप से हाथ धोना अथवा हैंड सेनीटाइजर का प्रयोग करना. बुखार खांसी होने पर भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने से बचाना. संक्रमित अथवा बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना, चिकित्सा परामर्श के बिना एंटीबायोटिक व अन्य दवाओं का सेवन न करना जैसे महत्वपूर्ण सलाह दिए गए है.

उधर, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई है, ब्रजेश पाठक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेशभर के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ हाईलेवल समीक्षा बैठक की. स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में स्वास्थ्य अधिकारियों को जरूरी-निर्देश दिए.

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Published at : 30 Aug 2026 09:54 AM (IST)
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