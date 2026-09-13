UP चुनाव से पहले सोनभद्र में अनुप्रिया पटेल का शक्ति प्रदर्शन, 2 सीटों पर नजर

सोनभद्र में अपना दल के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय राज्य मंत्री और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने शिरकत की. कार्यकर्ता सम्मेलन में संगठन को मजबूत करने से लेकर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों तक कई मुद्दों पर चर्चा हुई. राजनीतिक रूप से यह सम्मेलन इसलिए भी अहम है, क्योंकि भाजपा और अपना दल गठबंधन के सहयोगी हैं और 2027 का विधानसभा चुनाव अब बहुत दूर नहीं है.

अगर पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो 2017 में भाजपा गठबंधन के तहत अपना दल को दुद्धी विधानसभा सीट मिली थी. लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में सोनभद्र की किसी भी विधानसभा सीट पर अपना दल को टिकट नहीं मिला. अब 2027 से पहले अपना दल सोनभद्र में अपनी राजनीतिक मौजूदगी और संगठनात्मक ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है.

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सोनभद्र की दो सीटों पर दावेदारी की चर्चा

अनुप्रिया पटेल की ओर से जिले की दो विधानसभा सीटों पर दावेदारी की चर्चा भी इस राजनीतिक गतिविधि को और महत्वपूर्ण बना रही है. अनुप्रिया पटेल ने कहा, "आज हमारी राजनीतिक ताकत सीमित है, लेकिन सीमित राजनीतिक ताकत के बावजूद हमने सरकार से कई महत्वपूर्ण फैसले कराने का काम किया है. लोकसभा के 543 सांसदों में अपना दल का एक सांसद है, लेकिन हमारी आवाज सरकार तक पहुंचती है और हम अपने मुद्दों को मजबूती से उठाते हैं."

अनुप्रिया पटेल ने कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने का मंत्र भी दिया. उन्होंने कहा कि विधानसभा और संसद में राजनीतिक ताकत तभी बढ़ेगी, जब बूथ स्तर पर संगठन मजबूत होगा. उन्होंने 403 विधानसभा क्षेत्रों का जिक्र करते हुए कार्यकर्ताओं से पार्टी की सदस्य संख्या और संगठन को बढ़ाने का आह्वान किया.

उन्होंने कहा, "403 विधानसभा क्षेत्र में अपना दल के केवल 13 सदस्य हैं. इसे और मजबूत करने की ताकत आप सभी दीजिए. अगर हमारी राजनीतिक ताकत बढ़ेगी, तो विधानसभा और संसद में आपकी आवाज भी मजबूत होगी."

अनुप्रिया पटेल ने संबोधन में उठाया आरक्षण का मुद्दा

अपने संबोधन में अनुप्रिया पटेल ने आउटसोर्सिंग में आरक्षण के मुद्दे को भी जोरदार तरीके से उठाया. उन्होंने कहा कि अपना दल ने गठबंधन के भीतर रहते हुए आउटसोर्सिंग की नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था लागू कराने का मुद्दा मजबूती से उठाया. साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि जब सपा सत्ता में थी, तब आउटसोर्सिंग व्यवस्था को खत्म क्यों नहीं किया गया.

उन्होंने कहा, "आज बड़ी-बड़ी पार्टियां कह रही हैं कि सत्ता में आएंगे तो आउटसोर्सिंग खत्म कर देंगे. मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि जब आपकी सरकार थी, तब आपने इसे खत्म क्यों नहीं किया? जनता को भ्रमित करने वाली बातों से सावधान रहने की जरूरत है." नीट में आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर हमला बोला.

नीट में आरक्षण पर क्या बोलीं अनुप्रिया पटेल?

उन्होंने कहा कि मेडिकल शिक्षा में प्रवेश की परीक्षा नीट में आरक्षण का मुद्दा अपना दल ने संसद में मजबूती से उठाया. सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व को लेकर उन्होंने अपना दल की भूमिका को रेखांकित किया. उन्होंने बताया कि जब अपना दल संसद में पहुंचा, हमने नीट की परीक्षा में आरक्षण के मुद्दे को मजबूती से उठाया. सामाजिक न्याय सिर्फ नारा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका लाभ समाज के वंचित वर्गों तक पहुंचना चाहिए.

जातिगत जनगणना को लेकर भी अनुप्रिया पटेल ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले दलों को यह बताना चाहिए कि उनके शासनकाल में कराई गई जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए.

वहीं उन्होंने यश भारती पुरस्कार का जिक्र करते हुए भी विपक्ष को घेरा और सवाल किया कि सत्ता में रहते हुए दलितों और पटेल समाज के कितने लोगों को सम्मान देने का काम किया गया. उन्होंने कहा कि जो लोग सामाजिक न्याय और पीडीए की बात करते हैं, उन्हें अपने शासनकाल का हिसाब भी देना चाहिए. सिर्फ चुनाव के समय समाज को गुमराह करने से काम नहीं चलेगा."

अनुप्रिया पटेल ने मंच से दिया बड़ा सियासी संदेश

बता दें कि सोनभद्र में रविवार का सम्मेलन सिर्फ कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं दिखाई दिया. मंच से निकले संदेश में 2027 की चुनावी रणनीति की झलक भी साफ दिखाई दी. अपना दल संगठन को मजबूत करने के साथ-साथ गठबंधन की राजनीति में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की तैयारी में है.

अब बड़ा सवाल यही है, क्या 2027 में सोनभद्र की सीटों को लेकर भाजपा और अपना दल के बीच सीट शेयरिंग में नया समीकरण देखने को मिलेगा? और क्या आज का शक्ति प्रदर्शन अपना दल की इसी दावेदारी को मजबूत करने की कोशिश है?

2027 का विधानसभा चुनाव सामने है. इस बार हमें आपका साथ चाहिए. हमारी राजनीतिक ताकत जितनी मजबूत होगी, आपकी आवाज उतनी ही मजबूत होगी. विधानसभा और संसद में आपकी हिस्सेदारी मजबूत करनी है. सोनभद्र में अनुप्रिया पटेल के इस शक्ति प्रदर्शन ने 2027 के चुनाव से पहले कई राजनीतिक सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखना होगा कि चुनावी रण में अपना दल की यह रणनीति कितना असर दिखाती है.

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