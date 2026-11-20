समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान होने का दावा है. सपा अध्यक्ष ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा ने यूपी में 36 सीटें देने की माँग की है लेकिन, बीजेपी इस पर राजी नहीं होगी इसलिए दोनों के बीच अब छत्तीस का आंकड़ा हो गया. उन्होंने ये भी कहा राजभर अब एनडीए से निकलने का बहाना ढूंढ रहे हैं.

अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सुभासपा के दावे वाली 36 सीटों की सूची भी जारी कर दी है. उन्होंने कहा कि राजभर इतनी सीटों की मांग इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्होंने एनडीए से बाहर निकलने का मौका मिल जाए. क्योंकि वो जानते हैं कि इस बार एनडीए यूपी चुनाव हारने जा रहा है. इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि इस तरह तो बीजेपी के पास आधी सीटें ही बचेंगी.

सपा अध्यक्ष ने कसा राजभर पर तंज

सुभासभा अध्यक्ष ओपी राजभर पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि 'सुभासपा का भाजपा से छत्तीस का आँकड़ा हो गया है, इसीलिए 36 सीट माँग रहे हैं. ये लिस्ट नहीं है हारते हुए ‘NDA’ गिरोह से बाहर निकलने का बहाना है क्योंकि आधारशून्य हो चुकी सुभासपा को अगर भाजपा 36 सीटें देने पर मजबूर हुई तो बाक़ी दल और बी-पी टीम भी उसी हिसाब से सीटें माँगेंगी… फिर तो भाजपा के पास लड़ने के लिए लगभग आधी सीटें ही बचेंगी शायद इसीलिए भाजपा के केवल 209 प्रत्याशियों की सूची आई है.'

अखिलेश यादव ने दावा किया सुभासपा ने बीजेपी से 36 सीटों की माँग की है. हालांकि सपा ने जो सूची जो शेयर की है उसका क्या आधार है इसकी पुष्टि नहीं हुए हैं. दिलचस्प बात ये हैं कि अखिलेश ने ये सूची ऐसे समय में जारी की है जब इंडिया गठबंधन में काँग्रेस की 181 सीटों के दावे वाली सूची सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है.

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