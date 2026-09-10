Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी रोडवेज बस ने दो बाइक सवारों को रौंदा, बच्ची समेत 5 की मौत

यूपी रोडवेज बस ने दो बाइक सवारों को रौंदा, बच्ची समेत 5 की मौत

उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर में यूपी रोडवेज़ बस ने दो बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में तीन साल की बच्ची समेत पांच की मौत हो गई, ये हादसा ओवरटेकिंग की वजह से हुआ.

Written By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर |  Updated at : 10 Sep 2026 07:25 AM (IST)
Preferred Sources

पश्चिमी उतर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बुधवार को भीषण सड़क हादसे में बच्ची समेत पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसा बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के भैंसाना गांव के पास हुआ, जहां दो बाइक सवारों को बड़ौत डिपो की रोडवेज बस ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल दो लोगों ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. 

मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र का है. जहां भैंसाना गांव के पास बड़ौत डिपो की रोडवेज बस बुढ़ाना से मुजफ्फरनगर की ओर आ रही थी, तभी ओवरटेक के दौरान बस की दो बाइक सवारों से ज़ोरदार टक्कर हो गई. ये टक्कर इतनी तेज थी कि हादसे में एक बच्ची समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.  

यूपी चुनाव पर संजय निषाद का बड़ा दावा, 'लगता है 2027 में...'

ओवर टेक करते हुए मारी टक्कर

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया. अस्पताल में इलाज के दौरान दो अन्य घायलों ने भी दम तोड़ दिया. इस तरह हादसे में कुल पांच लोगों की मौत हो गई. मृतकों के नाम मोमिन, फरमान, इदरीश, शाजिद और करीब ढाई से तीन साल की बच्ची भल्लो शामिल है. 

हादसे में बच्ची समेत पांच की मौत

दोनों बाइक सवार मुजफ्फरनगर से बुढ़ाना की ओर जा रहे थे, जबकि रोडवेज बस बुढ़ाना से मुजफ्फरनगर की तरफ आ रही थी. शुरुआती जांच में ओवरटेक करने के दौरान हादसा होने की बात सामने आई है. पुलिस ने रोडवेज बस को सीज कर दिया है. मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. वहीं प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों को नियमानुसार आर्थिक सहायता दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है. 

एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि ये हादसा क़रीब 4:00 बजे हुआ, जब बड़ौत डिपो की बस की मोटरसाइकिल सवारों से टक्कर हो गई. मौके पर सभी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है. प्रथम दृष्टया हादसे की वजह ओवरटेक मानी जा रही है. इस संबंध में जो भी लीगल कार्रवाई होती है वह अमल में लाई जाएगी. पुलिस आगे कि विधिक कार्रवाई में जुट गई है. 

रायबरेली: निजी आवास में राहुल गांधी ने किया कार्यक्रम, दिनेश प्रताप सिंह बोले- 'डरपोक...'

About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
Read More
Published at : 10 Sep 2026 07:25 AM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'याद रखेगा यूपी' अकाउंट के खिलाफ कोर्ट पहुंची सपा, 1000 AI वीडियो का दावा
'याद रखेगा यूपी' अकाउंट के खिलाफ कोर्ट पहुंची सपा, 1000 AI वीडियो का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रायबरेली: निजी आवास में राहुल गांधी ने किया कार्यक्रम, दिनेश प्रताप सिंह बोले- 'डरपोक...'
रायबरेली: निजी आवास में राहुल गांधी ने किया कार्यक्रम, दिनेश प्रताप सिंह बोले- 'डरपोक...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पुतिन आएंगे नोएडा एयरपोर्ट? पहली बार उतरे रूसी सेना के 3 विमान
पुतिन आएंगे नोएडा एयरपोर्ट? पहली बार उतरे रूसी सेना के 3 विमान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP ने फूंका अखिलेश यादव का पुतला, पिछड़ों के अपमान का आरोप
BJP ने फूंका अखिलेश यादव का पुतला, पिछड़ों के अपमान का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Kanpur News: डांस फ्लोर पर बहू के ठुमके...घर में ससुर के कातिल | ABP News
Nagpur Accident: ओवरटेक करने की कोशिश..मौत से सामना! । Viral NEWS
Ujjain Khade Hanuman Mandir News: चार दिन, चार कोशिशें…फिर भी 'खड़े हनुमान' | Bulldozer Action
Bharat Ki Baat : 'सीता हरण' प्रसंग और भगवा पर नया रण | Akhilesh Yadav | OP Rajbhar | UP Politics
Madhaya Pradesh: Ujjain में लाख कोशिशें नाकाम..नहीं हिले खड़े हनुमान चमत्कार से लोग हैरान।ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अक्षत त्रिपाठी के साथ CJP, सौरव दास मिलेंगे, कहा- 'प्रदर्शकारियों पर...'
अक्षत त्रिपाठी के साथ CJP, सौरव दास मिलेंगे, कहा- 'प्रदर्शकारियों पर...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज धूप और गर्मी करेगी परेशान, अगले 2 दिनों बाद बदलेगा मौसम
दिल्ली में आज धूप और गर्मी करेगी परेशान, अगले 2 दिनों बाद बदलेगा मौसम
क्रिकेट
'मुझे पहले ही पता था', 133 पर ऑल आउट होने के बाद पाकिस्तान टीम पर भड़के वसीम अकरम
'मुझे पहले ही पता था', 133 पर ऑल आउट होने के बाद पाकिस्तान टीम पर भड़के वसीम अकरम
बॉलीवुड
इस विदेशी क्रिकेटर संग जुड़ा था श्रिया सरन का नाम, नहीं बनना चाहती थीं एक्ट्रेस
इस विदेशी क्रिकेटर संग जुड़ा था श्रिया सरन का नाम, नहीं बनना चाहती थीं एक्ट्रेस
इंडिया
CM विजय ने बनाया नया गठबंधन, कांग्रेस का ऐलान, दक्षिण की राजनीति में भूचाल?
CM विजय ने बनाया नया गठबंधन, कांग्रेस का ऐलान, दक्षिण की राजनीति में भूचाल?
मध्य प्रदेश
गुना में आरक्षण के खिलाफ सवर्ण समाज की जनाक्रोश रैली, अर्थी निकाली
गुना में आरक्षण के खिलाफ सवर्ण समाज की जनाक्रोश रैली, अर्थी निकाली
ट्रेंडिंग
इंडिया से नफरत करने वालों पर जमकर बरसी विदेशी महिला, देखें वीडियो
इंडिया से नफरत करने वालों पर जमकर बरसी विदेशी महिला, देखें वीडियो
ऑटो
Creta-Seltos खरीदने वाले रुकें, अक्टूबर में आ रही नई Elevate
Creta-Seltos खरीदने वाले रुकें, अक्टूबर में आ रही नई Elevate
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget