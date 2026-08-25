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राजस्थान नगर निगम चुनाव: सर्वे कर BJP करेगी उम्मीदवारों का चयन

राजस्थान के नगर निगम चुनावों के लिए बीजेपी सर्वे के आधार पर अपने उम्मीदवारों का चयन करने वाली हैं. इसकी जानकारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने दी और बताया कि जनता की पसंद का ख्याल रखा जायेगा.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 25 Aug 2026 03:05 PM (IST)
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राजस्थान के नगर निगम के चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है. इसी क्रम में सोमवार (25 अगस्त) को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़   जोधपुर पहुंचे. यहां उन्होंने लघु उद्योग भारती सभागार में पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति को लेकर बैठक की.

इस बैठक में आगामी चुनावी कार्यक्रमों, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रियता एवं चुनावी रणनीति को लेकर विस्तृत चर्चा हुई. इस दौरान उन्होंने बताया कि निकाय चुनावों में जीत के लिए बीजेपी की रणनीति ऐसे उन्मीदवारों को चुनना है जो जनता की पंसद का हो. इसके लिए भी एक खास सर्वे करवाया जा रहा है.

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कैसे बीजेपी करेगी उम्मीदवारों का चयन?

इस कार्यक्रम में शामिल होने से पहले मदन राठौड़ ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पार्टी जनता की पसंद के आधार पर ही उम्मीदवार का चयन करेगी. उन्होंने कहा," हमें एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो अपेक्षा के अनुरूप हो और जनसेवा करे. बीजेपी इस बार उम्मीदवारों के चयन के लिए कई एंगल से सर्वे कर रही है. हमारे पांच एंगल है, जिसमें उम्मीदवारों के लिए संगठन, स्थानीय कार्यकर्ताओं और अन्य माध्यमों से मिले फीडबैक शामिल हैं. इसे कंप्यूटर में चढ़ाकर सर्वे के आधार पर विश्लेषण करेंगे और एक ऐसे उम्मीदवार को तय किया जाएगा जो जनता की पंसद का हो और निश्चित रूप से हम ये निकाय चुनाव जीतेंगे."

बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने मनगंढ़त वार्ड बना दिए थे, अपने चहेतों को खुश करने लिए अव्यवस्थित वार्ड बनाए थे. सामान्य जनसंख्या वितरण के आधार पर हमने वार्ड बनाए हैं, न्याय होगा. उन्होंने आगे कहा,"हमारा कोई भी कार्यकर्ता जो आवेदन कर रहा है किसी भी सीट के लिए वो जानता है कि पार्टी को जोड़कर रखना है. इसलिए वो टिकट न मिलने पर भी पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करेगा."

राठौड़ ने कहा कि बीजेपी में निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और वो हमारी पूंजी है. हम सर्वे के आधार पर उम्मीदवार चुनेंगे. हमने पांच एंगल रखा है और उसी के निचोड़ के आधार पर उम्मीदवार चुनेंगे जो जनता की पसंद का होगा इसलिए हमारा कार्यकर्ता इस बात को समझता है.

पैराशूट उम्मीदवार नहीं उतारेगी बीजेपी

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पैराशूट उम्मीदवार को लेकर कहा कि इस बार बीजेपी पैराशूट उम्मीदवार को नहीं उतारेगी, बल्कि स्थानीय कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी.  उन्होंने बताया कि पार्टी की कोशिश रहेगी कि वो सर्वे के आधार पर जनता की पसंद के अनुरूप ही उसी वार्ड के योग्य और स्थानीय कार्यकर्ता को मौका देगी. जरूरत पड़ेगी तो वार्ड की कोर कमेटी भी इसपर निर्णय ले सकती हैै.   

मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि इस बार राज्य में सत्ता विरोधी लहर नहीं है. उन्होंने कहा, "राज्य में सत्ता विरोधी लहर नहीं है क्योंकि हमने काम किया है, जनता को खुश करने की कोशिश की. इलाको को ध्यान में रखकर काम किया है."

दो चरणों में होंगे चुनाव

बता दें कि राजस्थान में 309 नगर निकाय और 10 नगर निगमों पर चुनाव होने हैं और ये दो चरणों में संपन्न करवाए जाएंगे. निर्वाचन आयोग के मुताबिक 9 सितंबर और 11 सितंबर को दो चरणों में चुनाव होंगे और 14 सितंबर को मतगणना की जाएगी.  

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 25 Aug 2026 03:05 PM (IST)
Tags :
Madan Rathore RAJASTHAN NEWS
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