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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानमदन राठौड़ का U-टर्न या सफाई? भारत-पाक मैच वाले बयान पर बोले- 'तोड़-मरोड़कर..'

मदन राठौड़ का U-टर्न या सफाई? भारत-पाक मैच वाले बयान पर बोले- 'तोड़-मरोड़कर..'

राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर दिए बयान को लेकर सफाई दी. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बात को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 16 Oct 2026 12:22 PM (IST)
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राजस्थान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का भारत-पाकिस्तान और अमेरिका-पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को लेकर दिया गया बयान राजनीतिक विवाद में आ गया है. बयान पर विवाद बढ़ने के बाद राठौड़ ने सफाई दी है. उन्होंने कहा कि उनकी बात को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है और उनके बयान की केवल आखिरी दो पंक्तियों को लेकर गलत तरीके से प्रचार किया गया.

राठौड़ ने साफ किया कि उनकी बात भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर थी. उन्होंने कहा कि अगर भारत मैच हार जाए और कोई व्यक्ति पटाखे फोड़कर खुशी मनाए, तो वह देशभक्त नहीं हो सकता. वहीं, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच मैच होने की स्थिति को उन्होंने अलग बताया.

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क्या था मदन राठौड़ का बयान?

राजस्थान बीजेपी मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मदन राठौड़ ने अमेरिका-पाकिस्तान और भारत-पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को लेकर अपनी बात रखी थी. उनके बयान में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच मैच होने पर पाकिस्तान का समर्थन करने की बात सामने आई. इसके बाद राजनीतिक गलियारों में उनके बयान को लेकर चर्चा शुरू हो गई.

मदन राठौड़ ने अपनी सफाई में कहा, "वास्तव में, इस बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है. मैंने जो बात कही थी, वह भारत-पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को लेकर थी. मैं मुस्लिम समाज के एक कार्यक्रम में बोल रहा था. उस दौरान मैंने कहा था कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हो और दुर्भाग्य से भारत हार जाए, तो उस समय जो व्यक्ति पटाखे फोड़ता है, वह इस देश का देशभक्त नहीं है. हां, यदि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच मैच हो, तो वह अलग बात है. मैंने यही कहा था."

उन्होंने आगे कहा, "अब लोगों ने मेरी बात को तोड़-मरोड़कर पेश किया है, जो ठीक नहीं है. मेरा मानना है कि जिसने भी इसे इस तरह पेश किया है, उसने दुर्भावना के तहत ऐसा किया है. भारत-पाकिस्तान के मुद्दे पर हमारा एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है. हमारे और पाकिस्तान के बीच आपसी एकता की कोई संभावना नहीं है. इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच जो घटनाक्रम और परिस्थितियां बनी हुई हैं, वे तनावपूर्ण हैं और ठीक नहीं हैं. मेरी बात को गलत तरीके से पेश करना अच्छी बात नहीं है."

'बयान की केवल आखिरी दो पंक्तियां लेकर पेश किया गया'

राठौड़ ने कहा कि उनके बयान का पूरा संदर्भ सामने नहीं रखा गया. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बात की केवल आखिरी दो पंक्तियां लेकर उसे पेश किया गया, जबकि उन्होंने भारत की हार पर पटाखे फोड़ने वालों को लेकर अपनी बात स्पष्ट की थी.

उन्होंने कहा, "मेरे बयान की केवल आखिरी दो पंक्तियां लेकर उसे पेश किया गया, जबकि मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हो और भारत हार जाए, तो उस समय पटाखे फोड़ने वाला व्यक्ति इस देश का देशभक्त नहीं है. हां, यदि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच मैच हो, तो वह अलग बात है. लोगों ने मेरी बात को किस रूप में पेश किया, यह मैं समझता हूं. इसके पीछे मेरे प्रति उनकी दुर्भावना है."

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पाकिस्तान को लेकर क्या बोले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष?

पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर भी मदन राठौड़ ने अपना रुख स्पष्ट किया. उन्होंने कहा, "पाकिस्तान को लेकर हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है. पाकिस्तान ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है. पुलवामा की घटना भी हुई. पाकिस्तान आतंकवादियों को भेजता है और उन्हें प्रशिक्षण देता है. इसके अलावा, वह भारत में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नशीले पदार्थ भेजने जैसी गतिविधियों में भी शामिल रहता है. इसलिए पाकिस्तान के प्रति हमारा कड़ा विरोध है."

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 16 Oct 2026 12:22 PM (IST)
Tags :
Madan Rathore RAJASTHAN NEWS
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