मदन राठौड़ का U-टर्न या सफाई? भारत-पाक मैच वाले बयान पर बोले- 'तोड़-मरोड़कर..'

राजस्थान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का भारत-पाकिस्तान और अमेरिका-पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को लेकर दिया गया बयान राजनीतिक विवाद में आ गया है. बयान पर विवाद बढ़ने के बाद राठौड़ ने सफाई दी है. उन्होंने कहा कि उनकी बात को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है और उनके बयान की केवल आखिरी दो पंक्तियों को लेकर गलत तरीके से प्रचार किया गया.

राठौड़ ने साफ किया कि उनकी बात भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर थी. उन्होंने कहा कि अगर भारत मैच हार जाए और कोई व्यक्ति पटाखे फोड़कर खुशी मनाए, तो वह देशभक्त नहीं हो सकता. वहीं, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच मैच होने की स्थिति को उन्होंने अलग बताया.

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क्या था मदन राठौड़ का बयान?

राजस्थान बीजेपी मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मदन राठौड़ ने अमेरिका-पाकिस्तान और भारत-पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को लेकर अपनी बात रखी थी. उनके बयान में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच मैच होने पर पाकिस्तान का समर्थन करने की बात सामने आई. इसके बाद राजनीतिक गलियारों में उनके बयान को लेकर चर्चा शुरू हो गई.

मैंने जो बात कही थी, वह भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच के संदर्भ में कही थी, लेकिन मेरे बयान को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया गया, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। -श्री @madanrrathore प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा राजस्थान https://t.co/aQlexxLd2o — BJP Rajasthan (@BJP4Rajasthan) October 15, 2026

मदन राठौड़ ने अपनी सफाई में कहा, "वास्तव में, इस बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है. मैंने जो बात कही थी, वह भारत-पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को लेकर थी. मैं मुस्लिम समाज के एक कार्यक्रम में बोल रहा था. उस दौरान मैंने कहा था कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हो और दुर्भाग्य से भारत हार जाए, तो उस समय जो व्यक्ति पटाखे फोड़ता है, वह इस देश का देशभक्त नहीं है. हां, यदि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच मैच हो, तो वह अलग बात है. मैंने यही कहा था."

उन्होंने आगे कहा, "अब लोगों ने मेरी बात को तोड़-मरोड़कर पेश किया है, जो ठीक नहीं है. मेरा मानना है कि जिसने भी इसे इस तरह पेश किया है, उसने दुर्भावना के तहत ऐसा किया है. भारत-पाकिस्तान के मुद्दे पर हमारा एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है. हमारे और पाकिस्तान के बीच आपसी एकता की कोई संभावना नहीं है. इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच जो घटनाक्रम और परिस्थितियां बनी हुई हैं, वे तनावपूर्ण हैं और ठीक नहीं हैं. मेरी बात को गलत तरीके से पेश करना अच्छी बात नहीं है."

'बयान की केवल आखिरी दो पंक्तियां लेकर पेश किया गया'

राठौड़ ने कहा कि उनके बयान का पूरा संदर्भ सामने नहीं रखा गया. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बात की केवल आखिरी दो पंक्तियां लेकर उसे पेश किया गया, जबकि उन्होंने भारत की हार पर पटाखे फोड़ने वालों को लेकर अपनी बात स्पष्ट की थी.

उन्होंने कहा, "मेरे बयान की केवल आखिरी दो पंक्तियां लेकर उसे पेश किया गया, जबकि मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हो और भारत हार जाए, तो उस समय पटाखे फोड़ने वाला व्यक्ति इस देश का देशभक्त नहीं है. हां, यदि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच मैच हो, तो वह अलग बात है. लोगों ने मेरी बात को किस रूप में पेश किया, यह मैं समझता हूं. इसके पीछे मेरे प्रति उनकी दुर्भावना है."

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पाकिस्तान को लेकर क्या बोले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष?

पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर भी मदन राठौड़ ने अपना रुख स्पष्ट किया. उन्होंने कहा, "पाकिस्तान को लेकर हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है. पाकिस्तान ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है. पुलवामा की घटना भी हुई. पाकिस्तान आतंकवादियों को भेजता है और उन्हें प्रशिक्षण देता है. इसके अलावा, वह भारत में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नशीले पदार्थ भेजने जैसी गतिविधियों में भी शामिल रहता है. इसलिए पाकिस्तान के प्रति हमारा कड़ा विरोध है."