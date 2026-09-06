Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानभीलवाड़ा नगर निगम चुनाव में BJP का गढ़ दांव पर, 229 निर्दलीयों ने बढ़ाई टेंशन

भीलवाड़ा नगर निगम चुनाव में BJP का गढ़ दांव पर, 229 निर्दलीयों ने बढ़ाई टेंशन

भीलवाड़ा नगर निगम चुनाव में भाजपा ने सभी 70 वार्डों में प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि कांग्रेस 53 वार्डों में मैदान में है. 229 निर्दलीय प्रत्याशी मुकाबले को रोचक बना दिया है.

Written By : सुरेंद्र सागर, भीलवाड़ा |  Updated at : 06 Sep 2026 08:52 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के नगर निकाय चुनावी रण में भीलवाड़ा जिले में 10 नगर पालिकाओं के साथ ही एक नगर निगम में चुनाव होने हैं, जिसमें भीलवाड़ा नगर निगम चुनाव में इस बार मुकाबला बड़ा रोचक बन रहा है. शहर के 70 वार्डों वाले नगर निगम में भाजपा ने सभी वार्डों में अधिकृत प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि कांग्रेस 53 वार्डों में ही पार्टी के अधिकृत चुनाव चिह्न के साथ मैदान में है. 

इसके अलावा करीब 229 निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. नाम वापसी के बाद उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक कुल 352 प्रत्याशी मैदान में बचे हैं. इस संख्या ने कई वार्डों में चुनावी मुकाबले को बहुकोणीय बना दिया है. निर्दलीय प्रत्याशी खास तौर पर उन वार्डों में भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती बन सकते हैं, जहां टिकट वितरण के बाद असंतोष या बगावत सामने आई है.

यह भी पढ़ें: UGC के सवाल पर हरीश द्विवेदी हुए नाराज! नहीं दिया कोई सीधा जवाब

भाजपा के गढ़ में इस बार ‘अपनों’ की चुनौती

भीलवाड़ा को भाजपा के मजबूत राजनीतिक आधार वाले शहरों में गिना जाता है. लेकिन इस बार पार्टी के सामने विपक्ष से ज्यादा चुनौती कुछ वार्डों में भीतर से मिलने वाली चुनौती को संभालने की है. टिकट वितरण के बाद असंतोष, बागी प्रत्याशियों और स्थानीय गुटबाजी की चर्चाओं ने भाजपा के चुनावी प्रबंधन की परीक्षा बढ़ा दी है. यही वजह है कि पार्टी का केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व लगातार संगठन को एकजुट रखने पर जोर दे रहा है.

भाजपा का लक्ष्य केवल नगर निगम में बोर्ड बनाना नहीं, बल्कि केंद्र और राज्य में पार्टी की सरकार के बाद स्थानीय निकाय में भी सत्ता हासिल कर ‘ट्रिपल इंजन सरकार’ का राजनीतिक संदेश देना है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संभाली चुनावी कमान

नगर निगम चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीलवाड़ा पहुंचकर रोड शो किया. दुधाधारी कृष्ण गोपाल मंदिर से भीमगंज थाना क्षेत्र तक हुए रोड शो के दौरान समर्थकों और आम लोगों ने उनका स्वागत किया और पुष्पवर्षा की.

मुख्यमंत्री ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान की अपील की. इससे साफ संकेत मिलता है कि भाजपा ने भीलवाड़ा जैसे महत्वपूर्ण नगर निगम में चुनाव प्रचार को केवल स्थानीय संगठन तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि मुख्यमंत्री स्तर पर भी राजनीतिक ताकत झोंकी जा रही है.

इससे पहले चुनावी रणनीति को लेकर मुख्यमंत्री के भीलवाड़ा दौरे की जानकारी सामने आई थी, जिसमें भाजपा की चुनाव समिति की बैठक और प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो का कार्यक्रम शामिल था.

कार्यकर्ता सम्मेलन में संगठन को एकजुट रहने का संदेश

भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने संगठन की एकजुटता और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता विचार और संस्कार के साथ काम करता है तथा विपरीत परिस्थितियों में भी संगठन के लिए निस्वार्थ भाव से काम करना उसकी पहचान है.

मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं तथा उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने और भीलवाड़ा नगर निगम के साथ जिले की सभी 10 नगर पालिकाओं में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया.

उन्होंने कार्यकर्ताओं को यह संदेश भी दिया कि संगठन में उनके काम का मूल्यांकन होता है और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को आगे अवसर मिलेगा. बैठक का एक प्रमुख संदेश यही रहा कि चुनाव के दौरान अंदरूनी मतभेदों को किनारे रखकर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में एकजुट होकर काम किया जाए.

‘डबल इंजन’ से ‘ट्रिपल इंजन’ का नैरेटिव

मुख्यमंत्री ने निकाय चुनाव को भाजपा के ‘डबल इंजन’ से ‘ट्रिपल इंजन’ की ओर बढ़ने के अभियान से जोड़ा. भाजपा के लिए इसका अर्थ केंद्र और राज्य सरकार के बाद स्थानीय निकाय में भी पार्टी की सत्ता स्थापित करना है. दूसरी ओर कांग्रेस इस चुनाव को स्थानीय मुद्दों, सरकार के कामकाज और भाजपा के खिलाफ राजनीतिक माहौल बनाने के अवसर के रूप में देख रही है.

भाजपा के जिला संगठन ने भी चुनाव में कांग्रेस को पीछे छोड़ने का लक्ष्य सामने रखा है. बैठक में जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने संगठन की रिपोर्ट रखते हुए जीत का भरोसा जताया, जबकि सांसद दामोदर अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं से चुनाव में पूरी ताकत लगाने का आह्वान किया.

कांग्रेस के 17 वार्डों में सिंबल विवाद ने बढ़ाई मुश्किल

कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका नामांकन के अंतिम चरण में लगा. 70 वार्डों में से केवल 53 प्रत्याशियों के पार्टी अधिकृत सिंबल समय पर निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पहुंच सके, जबकि 17 प्रत्याशियों के अधिकृत चुनाव चिह्न निर्धारित समय सीमा तक नहीं पहुंच पाए.

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार 31 अगस्त को दोपहर 3 बजे की समय सीमा के बाद पहुंचे दस्तावेज स्वीकार नहीं किए गए. इसके बाद कांग्रेस के भीतर जिम्मेदारी तय करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया. इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य मनोज पालीवाल ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर गंभीर आरोप लगाए और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र भेजकर जांच और कार्रवाई की मांग की.

संजय पालीवाल कांग्रेस नेता ने भी मीडिया के सामने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं पर 17 वार्ड पार्षदों के सिंबल जानबूझकर रोकने का गंभीर आरोप लगाए हैं , इनके संबंध में अंतिम निष्कर्ष किसी जांच के बाद ही निकाला जा सकता है.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस घटनाक्रम को लेकर विरोध भी जताया. दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं ने निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए और मामले को लेकर कानूनी रास्ते की बात कही.

कांग्रेस के सामने सिर्फ भाजपा नहीं, बागियों की भी चुनौती

17 वार्डों में पार्टी सिंबल नहीं पहुंच पाने के घटनाक्रम ने कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी की चर्चाओं को और हवा दी है. टिकट वितरण को लेकर भी पार्टी के भीतर विवाद और नेताओं के बीच तीखी बहस की खबरें सामने आई हैं.

अब कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती है, एक तरफ भाजपा का मजबूत संगठन और दूसरी तरफ अपने ही खेमे से निकले असंतुष्ट तथा निर्दलीय प्रत्याशी. यही स्थिति भाजपा के लिए भी पूरी तरह आसान नहीं है. बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशियों का मैदान में रहना बताता है कि टिकट वितरण के बाद असंतुष्ट नेताओं और स्थानीय स्तर के प्रभावशाली चेहरों की भूमिका चुनाव परिणाम में महत्वपूर्ण हो सकती है.

229 निर्दलीय प्रत्याशी क्यों हैं अहम?

नगर निगम चुनाव का सबसे दिलचस्प पहलू निर्दलीय प्रत्याशियों की बड़ी संख्या है , करीब 229 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में होने का मतलब है कि कई वार्डों में पारंपरिक भाजपा बनाम कांग्रेस मुकाबला वोटों के बिखराव में बदल सकता है. यदि किसी वार्ड में भाजपा या कांग्रेस का बागी प्रत्याशी मजबूत जनाधार रखता है, तो वह मुख्य पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगा सकता है. मुकाबला भाजपा बनाम कांग्रेस से आगे निकल चुका है

भीलवाड़ा नगर निगम चुनाव की तस्वीर अब तीन प्रमुख राजनीतिक धाराओं में दिखाई दे रही है-

  • पहली ताकत: सभी 70 वार्डों में भाजपा का संगठन और अधिकृत प्रत्याशी.
  • दूसरी ताकत: 53 वार्डों में कांग्रेस के प्रत्याशी और उसका पारंपरिक राजनीतिक आधार.
  • तीसरी ताकत: करीब 229 निर्दलीय प्रत्याशी, जिनमें कई स्थानीय चेहरे और संभावित बागी शामिल हैं.

यही तीसरी ताकत चुनाव का परिणाम सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकती है.

भाजपा के सामने अपने मजबूत गढ़ को बचाने के साथ-साथ भीतर की नाराजगी को वोटों में बदलने से रोकने की चुनौती है. कांग्रेस के सामने संगठनात्मक विवाद से बाहर निकलकर अपने 53 प्रत्याशियों को एकजुट करने की चुनौती है. वहीं निर्दलीयों के सामने बड़ी पार्टियों के खिलाफ स्थानीय मुद्दों और व्यक्तिगत जनसंपर्क के आधार पर जगह बनाने की परीक्षा है.

जनता के गुप्तमतदान में छुपा हुआ है ताज पोशी का राज

भीलवाड़ा में चुनावी शतरंज बिछ चुकी है. मुख्यमंत्री का रोड शो भाजपा के शक्ति प्रदर्शन का संकेत देता है, जबकि कांग्रेस के 17 वार्डों का सिंबल विवाद उसके संगठनात्मक संकट को उजागर करता है. लेकिन अंतिम फैसला न भाजपा के रोड शो से होगा, न कांग्रेस के विवाद से और न ही निर्दलीयों की संख्या से. फैसला उस दिन होगा जब 70 वार्डों में मतदाता यह तय करेंगे कि उन्हें पार्टी का कमल चाहिए, कांग्रेस का हाथ चाहिए या स्थानीय चेहरे के रूप में कोई निर्दलीय विकल्प.

यही वजह है कि इस बार भीलवाड़ा नगर निगम चुनाव को ‘भाजपा का गढ़ बनाम कांग्रेस की चुनौती’ से आगे बढ़कर ‘पार्टी संगठन बनाम बगावत और स्थानीय जनाधार’ की चुनावी लड़ाई के रूप में देखना ज्यादा उचित होगा. 

यह भी पढ़ें: जयपुर में पार्षदी की परीक्षा: BJP में कानून पढ़े 9 चेहरे, कांग्रेस में MA-MCom वाले

About the author सुरेंद्र सागर, भीलवाड़ा

सुरेंद्र कुमार राजस्थान के भीलवाड़ा की खबरों पर नजर रखते हैं. उन्हें अपराध, राजनीतिक और सामाजिक खबरों में रुचि है.
Read More
Published at : 06 Sep 2026 08:52 AM (IST)
Tags :
BJP RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
UGC के सवाल पर हरीश द्विवेदी हुए नाराज! नहीं दिया कोई सीधा जवाब
UGC के सवाल पर हरीश द्विवेदी हुए नाराज! नहीं दिया कोई सीधा जवाब
राजस्थान
जयपुर में पार्षदी की परीक्षा: BJP में कानून पढ़े 9 चेहरे, कांग्रेस में MA-MCom वाले
जयपुर में पार्षदी की परीक्षा: BJP में कानून पढ़े 9 चेहरे, कांग्रेस में MA-MCom वाले
राजस्थान
सीकर: निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने किए ये वादे, जारी किया 'नगरीय विकास संकल्प-पत्र'
सीकर: निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने किए ये वादे, जारी किया 'नगरीय विकास संकल्प-पत्र'
राजस्थान
कोटा में BJP के बागी का स्कूल सीज करने पर हंगामा, बदले की कार्रवाई का आरोप
कोटा में BJP के बागी का स्कूल सीज करने पर हंगामा, बदले की कार्रवाई का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जबलपुर की अंधेरी रात का खूनी शैतान! Crime News
Janhit With Chitra Tripathi: अवैध बुलडोजर ध्वस्त..यूपी में नया विवाद !। Saharanpur Masjid Demolished
UP News: यूपी के मुरादाबाद में बड़ा हादसा 3 मंजिला बिल्डिंग एक झटके में गिरी। Viral News। Breaking
Janhit With Chitra Tripathi: 'हनुमान अंश' फिल्म या चमत्कार साक्षात्? ।Hanuman Ansh। ABP News
PM Modi Speech: Teacher's Day पर दिल्ली के SRCC से, देश के युवाओं के नाम PM मोदी का संदेश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
मायावती को किसका डर? अभिषेक मनु सिंघवी के दावे से मची हलचल
मायावती को किसका डर? अभिषेक मनु सिंघवी के दावे से मची हलचल
इंडिया
Exclusive: PM मोदी के किन कामों के कायल हैं अभिषेक मनु सिंघवी? खुद बताया
Exclusive: PM मोदी के किन कामों के कायल हैं अभिषेक मनु सिंघवी? खुद बताया
क्रिकेट
आज से शुरू दलीप ट्रॉफी का फाइनल, देखें LIVE प्रसारण और स्ट्रीमिंग डिटेल्स
आज से शुरू दलीप ट्रॉफी का फाइनल, देखें LIVE प्रसारण और स्ट्रीमिंग डिटेल्स
बॉलीवुड
Miss World 2026: जोहेरी मोल ने जीता ताज, टॉप 20 से बाहर हुईं निकिता पोरवाल
जोहेरी मोल बनीं मिस वर्ल्ड 2026, भारत की निकिता पोरवाल टॉप 20 से बाहर
विश्व
मरियम नवाज ने खोली पाक सेना की पोल, बोलीं- 'भारत नहीं अपने ही...'
मरियम नवाज ने खोली पाक सेना की पोल, बोलीं- 'भारत नहीं अपने ही...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सुप्रीम कोर्ट जाएंगे...', सहारनपुर मस्जिद मामले पर बोले इमरान मसूद
'सुप्रीम कोर्ट जाएंगे...', सहारनपुर मस्जिद मामले पर बोले इमरान मसूद
शिक्षा
सेना में जाने का जुनून ऐसा, लाखों का पैकेज छोड़ स्पर्श छेत्री ने चुनी वर्दी
सेना में जाने का जुनून ऐसा, लाखों का पैकेज छोड़ स्पर्श छेत्री ने चुनी वर्दी
Home Tips
Coconut Storage Tips: काटा हुआ नारियल महीनों नहीं होगा खराब! जान लें स्टोर करने का तरीका
काटा हुआ नारियल महीनों नहीं होगा खराब! जान लें स्टोर करने का तरीका
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget