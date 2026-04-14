Punjab News: चप्पल पकड़ने की कोशिश बनी जानलेवा! गुरदासपुर में बच्चे की नदी में डूबकर मौत

Dera Baba Nanak News: पंजाब के गुरदासपुर जिले के सीमावर्ती कस्बे डेरा बाबा नानक के पास धर्मकोट पत्तन एक बेहद दर्दनाक और चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जहां रावी नदी में डूबने एक बच्चे की मौत हो गई, जिसकी उम्र करीब 12 साल है. मृतक बच्चे की पहचान प्रभजोत सिंह (12) पुत्र जसविंदर सिंह, निवासी गांव धर्मकोट पत्तन के रूप में हुई है.

बताया जा रहा है कि प्रभजोत सिंह अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र था, जिससे परिवार में गहरा सदमा छाया हुआ है. इस घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और स्थानीय लोग भी इस हादसे से गहरे सदमे में हैं.

नहाने के दौरान हुआ हादसा

परिवार के सदस्यों ने बताया कि प्रभजोत सिंह बीते दिन अपने एक दोस्त के साथ रावी नदी में नहाने गया था. इसी दौरान नदी में बह रही एक चप्पल को पकड़ने की कोशिश में वह बेखयाली में गहरे पानी के अंदर चला गया और डूब गया.

बच्चे के डूबने की खबर मिलते ही परिवार वाले और स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए, और पुलिस को सूचना दी. पूछताछ में घटना के समय उसके साथ मौजूद दोस्त ने बाद में पूरी कहानी बताई.

गोताखोरों की मदद से मिला शव

जानकारी के मुताबिक, बच्चे की लाश को ढूंढने के लिए गांव के लोगों और गोताखोरों की मदद से तलाश अभियान शुरू किया गया. हालांकि, काफी मशक्कत के बाद अगले दिन प्रभजोत सिंह का लाश नदी से बरामद किया गया.

इस घटना के बाद मृतक बच्चे के माता-पिता और गांव वालों ने इलाका निवासियों से अपील की है कि रावी नदी में कोई भी नहाने न जाए. क्योंकि हाल ही बीते दिनों के दौरान आए बाढ़ के कारण नदी में पानी काफी गहरा हो गया है, जिससे इस तरह के हादसों का खतरा बढ़ गया है और आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं.