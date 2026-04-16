Murder Case: पंजाब में खून से सनी वारदात! छोटे भाई ने ट्रैक्टर से कुचलकर बड़े भाई की ले ली जान

Punjab Murder Case: पंजाब के धनौला के पास बड़बर गांव से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को ट्रैक्टर से कुचलकर मौत क घाट उतार दिया. यह घटना गुरुवार की सुबह की बताई जा रही है, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गए.

मृतक की पहचान 50 साल के मनजिंदर सिंह पुत्र जीत सिंह के रूप में हुई है, जबकि आरोपी उसका छोटा भाई सुखविंदर सिंह है, जिसकी उम्र 45 साल बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, दोनों भाइयों के बीच पिछले कुछ दिनों से करीब एक लाख रुपये और खेत में लगे टाहली के पेड़ को लेकर बहस और झगड़ा चल रहा था.

खेत में जाते समय हुआ दर्दनाक हादसा

मृतक की पत्नी परमजीत कौर ने बताया कि उनका पति मनजिंदर सिंह सुबह गेहूं की कटाई के लिए कंबाइन हार्वेस्टर की व्यवस्था करने के लिएघर से निकला था. जैसे ही वह घर से थोड़ी दूरी पर गया कि तभी सुखविंदर सिंह पीछे से ट्रैक्टर लेकर आया और स्वराज पर हमला कर दिया.

परमजीत कौर ने आरोप लगाया कि आरोपी ने मनजिंदर सिंह पर चार-पांच बार ट्रैक्टर चढ़ाया, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई. पत्नी ने बताया कि जब उसने शोर सुना तो वह अपने पति को बचाने की कोशिश करने के लिए घर से बाहर आई, तो आरोपी ने ट्रैक्टर उस पर भी चढ़ाने की कोशिश की.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

इस घटना में मृतक मनजिंदर सिंह अपने पीछे अपनी पत्नी परमजीत कौर और एक 26 साल के बेटे को छोड़ गए हैं, जो विदेश में रहता है. थाना सदर के थानेदार गुरविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस ने इस मामला में केस दर्ज कर लिया है. फिलहाल आरोपी सुखविंदर सिंह की तलाश जारी है. पुलिस ने दावा किया है कि उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.