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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबSIR विवाद: राघव चड्ढा पर भड़की AAP, कहा- 'गलत खुद कर रहे और दोष पंजाब सरकार पर'

SIR विवाद: राघव चड्ढा पर भड़की AAP, कहा- 'गलत खुद कर रहे और दोष पंजाब सरकार पर'

आम आदमी पार्टी का कहना है कि राघव चड्ढा अब पंजाब में नहीं बल्कि दिल्ली में रहते हैं. वह अपना वोटर रजिस्ट्रेशन कहां का रखना चाहते हैं ये उनकी जिम्मेदारी है. SIR चुनाव आयोग करवाता है, इसमें पंजाब सरकार की भूमिका नहीं.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 03 Sep 2026 10:16 AM (IST)
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पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में मतदाताओं की लिस्ट में सुधार का काम चल रहा है. विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत वोटर लिस्ट से उनके नाम हटाए जा रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, जगह बदल चुके हैं या फिर दो अलग-अलग जगहों के वोटर रजिस्टर हैं. इसी क्रम में बीजेपी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के नाम के आगे 'शिफ्टेड' लिखा गया है. इसको इल्जाम राघव चड्ढा पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार पर डाल रहे हैं. अब AAP की भी प्रतिक्रिया आई है.

आम आदमी पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट कर राघव चड्ढा पर निशाना साधा गया है. पार्टी क कहना है कि राघव चड्ढा अब पंजाब में नहीं बल्कि दिल्ली में रहते हैं. अगर वह पंजाब में नहीं रहते तो अपना वोटर रजिस्ट्रेशन बनाए रखना या उसे दूसरी जगह ट्रांसफर करवाना उनकी अपनी जिम्मेदारी थी. वोटर एंट्री हटने के लिए वह अब AAP या पंजाब सरकार को दोष नहीं दे सकते.

यह भी पढ़ें: Punjab SIR में राघव चड्ढा के दावे पर AAP की पहली प्रतिक्रिया, पूछा- कहना क्या चाहते हो?

'SIR में पंजाब सरकार की कोई भूमिका नहीं'- AAP

AAP ने स्पष्ट रूप से कहा है कि SIR (वोटर लिस्ट का रिविजन) चुनाव आयोग करवाता है, न कि राज्य सरकार. इसलिए वोटर लिस्ट में किसका नाम शामिल होगा और किसका नहीं, यह तय करने में पंजाब सरकार की कोई भूमिका नहीं है. AAP ने दावा किया है कि राघव चड्ढा को पिछली तारीख (बैकडेटेड) वाली प्रक्रिया से अपना वोटर रजिस्ट्रेशन करवाने की कोशिश करते पकड़ा गया है. अब वह इसका पूरा दोष पंजाब सरकार पर मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं.

AAP की पोस्ट में आगे लिखा गया, "चुनाव आयोग के सूत्रों से जानकारी मिली है कि राघव चड्ढा दिल्ली के राजिंदर नगर में पिछली तारीख वाली प्रक्रिया से अपना वोटर रजिस्ट्रेशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं. अगर ऐसी कोई गैर-कानूनी प्रक्रिया हुई है तो इसकी जांच होनी चाहिए और पूरी सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए. अगर BJP या किसी और ने ऐसी कोई एंट्री करवाने में मदद की है तो हम इस मामले की सच्चाई सामने लाएंगे."

यह भी पढ़ें: पंजाब: ED रिपोर्ट पर प्रताप सिंह बाजवा का वार, बोले- CM तोड़ें अपनी चुप्पी

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 03 Sep 2026 10:12 AM (IST)
Tags :
Raghav Chadha Punjab News AAP
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