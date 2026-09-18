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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई: IIT Bombay में छात्र ने की आत्महत्या, कैंपस में छात्रों ने किया प्रदर्शन

मुंबई: IIT Bombay में छात्र ने की आत्महत्या, कैंपस में छात्रों ने किया प्रदर्शन

जानकारी मुताबिक B.Tech का एक छात्र परीक्षा के दौरान कथित तौर पर कॉपी करते हुए पकड़ा गया था. इसके बाद शिक्षकों ने छात्र को उसके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही थी.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 18 Sep 2026 11:24 PM (IST)
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मुंबई के पवई स्थित IIT Bombay में एक छात्र द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना के बाद आज इसका असर पूरे कैंपस में देखने को मिला. घटना के विरोध में बड़ी संख्या में छात्रों ने आक्रामक रुख अपनाते हुए आंदोलन किया, जिसके चलते IIT परिसर में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया.

सूत्रों से मिली प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, B.Tech का एक छात्र परीक्षा के दौरान कथित तौर पर कॉपी करते हुए पकड़ा गया था. इसके बाद शिक्षकों ने छात्र को उसके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही थी. बताया जा रहा है कि इसके बाद छात्र हॉस्टल में चला गया. शाम के समय उसने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली.

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प्रशासन के खिलाफ छात्रों ने की नारेबाजी

छात्र की मौत की जानकारी सामने आने के बाद बड़ी संख्या में विद्यार्थी कैंपस में जुटने लगे. छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया. फिलहाल परिसर में स्थिति को लेकर तनाव का माहौल बताया जा रहा है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है. आत्महत्या के पीछे की वास्तविक वजह और परीक्षा में कथित नकल की घटना से इसका संबंध जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.

ये भी पढ़ें: सलमान खान ने की बप्पा की आरती तो VHP नेता बोले, 'अगर कोई...'

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 18 Sep 2026 11:22 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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