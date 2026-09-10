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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेश'शिवराज सरकार में मस्जिद को...' उज्जैन हनुमान मंदिर मामले में उमा भारती की एंट्री

'शिवराज सरकार में मस्जिद को...' उज्जैन हनुमान मंदिर मामले में उमा भारती की एंट्री

उज्जैन के खड़े हनुमान मंदिर को हटाने के मामले में उमा भारती ने सीएम मोहन यादव को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने सीएम को लिखे पत्र में शिवराज सिंह चौहान का भी जिक्र किया है.

Written By : अंबुज पांडेय |  Updated at : 10 Sep 2026 03:43 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के उज्जैन में खड़े हनुमान जी के मंदिर के मामले में अब राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की एंट्री हो गई है. भारतीय जनता पार्टी की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को लिखे पत्र में कृषि मंत्री एवं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी जिक्र किया है.

भारती ने अपने पत्र में लिखा कि आप स्वयं उज्जैयनी के ही हैं, उज्जैयनी शहर और उज्जैयनी के सभी धार्मिक स्थानों की गरिमा को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता. उज्जैयनी के खड़े हनुमान मंदिर का समाधान आप स्वयं भी सोच रहे होंगे.

उन्होंने लिखा कि हमारे प्रदेश की राजधानी भोपाल में शिवराज सरकार के समय पर कमलापति पार्क के आगे जब सड़क का चौड़ीकारण हुआ तो वहाँ मस्जिद को छुआ भी नहीं गया और पूरा प्लान बदल करके रोड़ बनाया गया क्योंकि हम विकास और आस्था को साथ लेकर चलते हैं. यही समाधान उज्जैयनी के खड़े हनुमान मंदिर का हो सकता है.

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 10 Sep 2026 03:28 PM (IST)
Tags :
Shivraj Singh Chouhan MP News Ujjain News MOHAN YADAV
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