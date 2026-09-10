'शिवराज सरकार में मस्जिद को...' उज्जैन हनुमान मंदिर मामले में उमा भारती की एंट्री
उज्जैन के खड़े हनुमान मंदिर को हटाने के मामले में उमा भारती ने सीएम मोहन यादव को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने सीएम को लिखे पत्र में शिवराज सिंह चौहान का भी जिक्र किया है.
मध्य प्रदेश के उज्जैन में खड़े हनुमान जी के मंदिर के मामले में अब राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की एंट्री हो गई है. भारतीय जनता पार्टी की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को लिखे पत्र में कृषि मंत्री एवं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी जिक्र किया है.
भारती ने अपने पत्र में लिखा कि आप स्वयं उज्जैयनी के ही हैं, उज्जैयनी शहर और उज्जैयनी के सभी धार्मिक स्थानों की गरिमा को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता. उज्जैयनी के खड़े हनुमान मंदिर का समाधान आप स्वयं भी सोच रहे होंगे.
उन्होंने लिखा कि हमारे प्रदेश की राजधानी भोपाल में शिवराज सरकार के समय पर कमलापति पार्क के आगे जब सड़क का चौड़ीकारण हुआ तो वहाँ मस्जिद को छुआ भी नहीं गया और पूरा प्लान बदल करके रोड़ बनाया गया क्योंकि हम विकास और आस्था को साथ लेकर चलते हैं. यही समाधान उज्जैयनी के खड़े हनुमान मंदिर का हो सकता है.