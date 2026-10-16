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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशपटरी पर फंसी कार की ट्रेन से जोरदार टक्कर, लोको पायलट की सूझबूझ से ऐसे टला हादसा

पटरी पर फंसी कार की ट्रेन से जोरदार टक्कर, लोको पायलट की सूझबूझ से ऐसे टला हादसा

रतलाम-जावरा रेलखंड पर गुरुवार रात एक कार और यात्री ट्रेन के बीच टक्कर हो गई. राहत की बात ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ. कार चालक की इस घटना में बड़ी लापरवाही सामने आई है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 16 Oct 2026 08:47 AM (IST)
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मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में रतलाम-जावरा रेलखंड पर गुरुवार रात अफरा तफरी मच गई यहां  बंजली रेलवे फाटक पर एक कार और यात्री ट्रेन के बीच टक्कर हो गई. राहत की बात ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ. 

रेलवे के एक अधिकारी के अनुसार, रेलवे फाटक बंद होने के दौरान पटरियों पर फंसी एक कार से वलसाड-हिसार स्पेशल यात्री ट्रेन (04728) टकरा गई. रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि लोको पायलट (ट्रेन चालक) की सूझ-बूझ और कार में सवार लोगों के समय रहते उतर जाने के कारण घटना में कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

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कार चालक की लापरवाही आई सामने

यहां सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये कार पटरियों पर कैसे फंस गई? इसका कारण कार चालक की बड़ी लापरवाही है. रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि घटना रतलाम और नामली रेलवे स्टेशनों के बीच गुरुवार रात 10:30 बजे के आस-पास हुई.

उन्होंने कहा, "कार चालक ने रेलवे फाटक बंद होने से ऐन पहले हड़बड़ी में कार को पटरियों से निकालने की कोशिश की. तभी रेलवे फाटक बंद हो गया और कार पटरियों पर फंस गई. चंद ही पलों में यात्री ट्रेन वहां से गुजरी और कार से टकरा गई."

लोको पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

कुमार ने बताया कि कार में सवार लोग टक्कर से पहले ही उतर गए थे और लोको पायलट के संभवत: आपातकालीन ब्रेक लगाने से ट्रेन की गति धीमी हो गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया. रेलवे अधिकारी के अनुसार क्षतिग्रस्त कार को पटरियों से हटाने के बाद ट्रेन को बृहस्पतिवार रात 11 बजकर 40 मिनट पर गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया. उन्होंने कहा कि घटना की जांच की जा रही है और इसके बाद उचित कदम उठाए जाएंगे. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 16 Oct 2026 08:47 AM (IST)
Tags :
Ratlam News MP News
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