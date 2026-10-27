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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, IAS-IPS अधिकारियों के तबादले, देखें लिस्ट

MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, IAS-IPS अधिकारियों के तबादले, देखें लिस्ट

एमपी सरकार ने मंगलवार को 5 आईएएस और 4 आईपीएस अधिकारियों का तबादल किया है. बालाघाट एसपी आदित्य मिश्रा को देवास का नया एसपी बनाया गया है. वहीं सागर में कलेक्टर और एसपी का तबादला किया गया है.

Written By : विनोद आर्य, सागर |  Updated at : 27 Oct 2026 08:57 PM (IST)
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मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत और सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को आदेश जारी कर 5 आईएएस और 4 भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों का राज्य में महत्वपूर्ण पदों पर तबादला कर दिया. वल्लभ भवन से जारी गृह विभाग के आदेश के तहत इन अधिकारियों को अगले आदेश तक के लिए अस्थायी तौर पर तैनात किया गया है. 

सागर जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) के पद पर तैनात 2014 बैच के आईपीएस अनुराग सुजानिया को भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक (एआईजी) के पद पर तैनात किया गया है. ग्वालियर में स्टेट आर्म्ड फोर्स की 14वीं बटालियन के कमांडेंट रहे संजीव कुमार सिन्हा (आईपीएस, 2016 बैच) को सागर जिले का पुलिस अधीक्षक (एसपी) नियुक्त किया गया है. वे सुजानिया के तबादले से खाली हुई जगह लेंगे.

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आदित्य मिश्रा बने देवास के नए एसपी

देवास जिले के पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत (आईपीएस, 2017 बैच) को भी भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक (एआईजी) के पद पर तैनात किया गया है. बालाघाट जिले के पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा (आईपीएस, 2018 बैच) का तबादला देवास जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) के पद पर कर दिया गया है.

तत्काल प्रभाव से लागू हुआ आदेश

ये तबादले राज्य पुलिस बल में नियमित प्रशासनिक फेरबदल का हिस्सा हैं. अधिकारियों ने बताया कि ये अधिकारी जल्द से जल्द अपना नया कार्यभार संभाल लेंगे. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और राज्य सरकार के अगले निर्देश तक प्रभावी रहेगा.गृह विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इन नियुक्तियों को सुचारू रूप से और समय पर लागू करना सुनिश्चित करें.

5 आईएएस अफसरों का हुआ तबादला

मध्य प्रदेश के गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबकि, आईएएस प्रतिभा पाल को मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का प्रबंध संचालक बनाया गया है. आईएएस नेहा मीना को देवास का कलेक्टर बनाया गया है. आईएएस ऋतुराज को सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन का उपसचिव बनाया गया है. आईएएस अंजू अरुण कुमार को सिवनी कलेक्टर बनाया गया है.

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About the author विनोद आर्य, सागर

विनोद आर्य मध्य प्रदेश के सागर से एक अनुभवी पत्रकार हैं. उन्होंने  डॉ हरि सिंह गौर विश्विद्यालय सागर, बीएससी और एमए (समाजशास्त्र) की शिक्षा प्राप्त की है. पिछले 32 वर्षों से पत्रकारिता में कार्यरत हैं. वो साल 2010 से एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं.
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Published at : 27 Oct 2026 08:55 PM (IST)
Tags :
MADHYA PRADESH NEWS Bhopal NEWS
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