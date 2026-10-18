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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशग्वालियर ट्रक हादसे पर CM मोहन यादव ने जताया दुख, मुआवजे का किया ऐलान

ग्वालियर ट्रक हादसे पर CM मोहन यादव ने जताया दुख, मुआवजे का किया ऐलान

ग्वालियर हादसे में 14 लोगों की मौत पर सीएम डॉ मोहन यादव ने दुःख जाताया है. इसके साथ ही उन्होंने मृतक के परिवार वालों को 4-4 लाख रूपए की सहायता देने का ऐलान भी किया है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 18 Oct 2026 10:15 AM (IST)
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मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुए ट्रक हादसे में हुई 14 लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने दुःख जताया है. उन्होंने हादसे में मारे गए मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख और गंभीर रूप से घायलों को दो-दो लाख रुपए व अन्य घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान किया है.

मुख्यमंत्री ने घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज देने के निर्देश स्थानीय अधिकारियों को दिए हैं. इसके अलावा उन्होंने मौके पर मंत्री ऐदल सिंह कसाना और राजेश शुक्ला को पहुंचने के निर्देश हैं. उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसकी जानकारी साझा की है. इस हादसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुःख व्यक्त किया है. PMNRF द्वारा मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की सहायता देने की घोषणा हुई है.

यह भी पढ़ें: ग्वालियर में बेकाबू ट्रक का कहर, दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की मौत

मृतक के परिजनों 4-4 लाख की सहायता 

सीएम डॉ मोहन यादव ने दुर्घटना पर दुःख जाहिर करते हुए कहा,"ग्वालियर में हुए ट्रक हादसे में श्रद्धालुओं की मृत्यु का समाचार अत्यंत हृदयविदारक है. इस दुःख की घड़ी में राज्य सरकार सभी प्रभावित परिवारों के साथ है.सभी मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं."

उन्होंने आगे कहा, "राज्य शासन की ओर से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये, गंभीर घायलों को 2-2 लाख रूपये और अन्य घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं. सभी घायलों का नि:शुल्क उपचार किया जाएगा. प्रभावित परिवार ग्वालियर, शिवपुरी और श्योपुर से हैं." इसके साथ ही उन्होंने मंत्री ऐदल सिंह कसाना और राजेश शुक्ला  को तत्काल ग्वालियर पहुंचने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने घायलों के स्वास्थ्य लाभ और मृतको के लिए प्रार्थना भी की है.

शीतला माता मंदिर रोड पर हुआ हादसा 

यहां बता दें कि देर रात शीतला माता मंदिर रोड पर तेज रफ़्तार ट्रक ने सड़क प् र्मौजुद श्रद्धालुओं को कुचल दिया था. जिसके बाद मौके पर चीख-पुकार मच गयी. इस हादसे में अब तक 14 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है. जबकि 33 से अधिक घायल हैं. मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. हादसे में दो पुलिस कर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: CM मोहन यादव का ऐलान, दिवाली से पहले चंबल में होगा औद्योगिक सम्मेलन

About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 18 Oct 2026 10:14 AM (IST)
Tags :
Gwalior Accident MADHYA PRADESH NEWS
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