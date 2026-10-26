कश्मीरी पंडित कार्यकर्ता की गिरफ्तारी पर विवाद, रिहाई के लिए ऑनलाइन अभियान शुरू

कश्मीरी पंडित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कश्मीरी पंडित कार्यकर्ता राकेश हंडू की रिहाई के लिए एक ऑनलाइन अभियान शुरू किया है. राकेश हंडू घाटी में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के साथ-साथ वहां काम करने वाले कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के लिए सुरक्षा और सुरक्षित आवास की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं. उन्हें जम्मू-कश्मीर के बारामूला में IT एक्ट (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम) से जुड़े एक मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद बारामूला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

यह गिरफ्तारी हरियाणा के फरीदाबाद से जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा की गई है. यह कार्रवाई 12 सितंबर 2026 को बारामूला पुलिस स्टेशन में दर्ज एक FIR (संख्या 151/2026) के सिलसिले में हुई है. यह FIR एक अन्य कश्मीरी पंडित की शिकायत पर, IT एक्ट की धारा 66F (साइबर आतंकवाद) और 84C के तहत दर्ज की गई थी.

'प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज' के तहत दर्ज कराई थी शिकायत

यह शिकायत बारामूला के वित्त विभाग में 'प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज' के तहत कार्यरत कर्मचारी रोहित रैना ने दर्ज कराई थी. इसके बाद पुलिस ने 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS) की धारा 35(3) के तहत एक नोटिस जारी कर हंडू को जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया था.

हालांकि, जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा बार-बार बुलाए जाने (समन भेजने) के बावजूद, हंडू पुलिस के सामने पेश नहीं हुए. नोटिस पर हंडू का कहना था कि वह जांच में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने में असमर्थ हैं, क्योंकि वे फिलहाल हरियाणा के फरीदाबाद में रह रहे हैं. हंडू ने एक खुला पत्र लिखकर यह बात बताई और पुलिस से अनुरोध किया कि दूरी को देखते हुए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जांच में शामिल होने की अनुमति दी जाए.

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साइबर आतंकवाद से जुड़े आरोपों पर उठाए सवाल

इस खुले पत्र में, राकेश हंडू ने साइबर आतंकवाद से जुड़े आरोपों पर कड़ा सवाल उठाया है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी सार्वजनिक वकालत और सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता मुख्य रूप से सुरक्षित आवास की मांग, सुरक्षा ऑडिट, और 'प्रधानमंत्री पैकेज' के तहत काम करने वाले कर्मचारियों का निजी डेटा लीक होने के आरोपों की जांच कराने पर केंद्रित रही है.

17 अक्टूबर को बारामूला पुलिस की एक टीम ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर राकेश को हरियाणा में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया. उसके पुलिस हिरासत में होने से उसके परिवार और कश्मीरी पंडित समुदाय के बीच चिंता पैदा हो गई है. LJP नेता और प्रमुख कश्मीरी पंडित संजय सर्राफ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि राकेश की गिरफ्तारी चिंता का विषय है.

धारा 66F और 84C के तहत किया गया मामला दर्ज

सर्राफ ने लिखा, 'फरीदाबाद में उसके घर से उसकी गिरफ्तारी और फिर बारामूला जेल में उसे रखे जाने से, उसे और उसके काम को जानने वाले लोग काफी चिंतित हैं. बताया जा रहा है कि उस पर धारा 66F और 84C के तहत मामला दर्ज किया गया है. उस पर लगे आरोपों की जांच कानून की उचित प्रक्रिया के तहत निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए.

किसी को भी निष्पक्षता, सम्मान या न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए. किसी व्यक्ति के पिछले योगदान और समुदाय के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर विचार किया जाना चाहिए, साथ ही कानून को अपना काम करने देना चाहिए.' हालांकि, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि यह गिरफ्तारी हाल के महीनों में कश्मीरी पंडितों को दी गई धमकियों से जुड़े एक बड़े मामले के तहत की गई है.

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, 'राकेश लगातार धमकियों वाले पोस्टर अपलोड कर रहा था. भारत में आतंकवादियों के समर्थक जिन अकाउंट्स से धमकियां दी जाती हैं, उन पर रोक लगने के बावजूद, राकेश सबसे पहले धमकियां पोस्ट करने वालों में शामिल था.' उन्होंने आगे कहा, 'कानून अपना काम करेगा और किसी भी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा.'