Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirकश्मीरी पंडित कार्यकर्ता की गिरफ्तारी पर विवाद, रिहाई के लिए ऑनलाइन अभियान शुरू

कश्मीरी पंडित कार्यकर्ता की गिरफ्तारी पर विवाद, रिहाई के लिए ऑनलाइन अभियान शुरू

कश्मीरी पंडित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कश्मीरी पंडित कार्यकर्ता राकेश हंडू की रिहाई के लिए एक ऑनलाइन अभियान शुरू किया है. उन पर जम्मू-कश्मीर के बारामूला में IT एक्ट से जुड़ा मामला दर्ज है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 26 Oct 2026 01:55 PM (IST)
Preferred Sources

कश्मीरी पंडित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कश्मीरी पंडित कार्यकर्ता राकेश हंडू की रिहाई के लिए एक ऑनलाइन अभियान शुरू किया है. राकेश हंडू घाटी में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के साथ-साथ वहां काम करने वाले कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के लिए सुरक्षा और सुरक्षित आवास की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं. उन्हें जम्मू-कश्मीर के बारामूला में IT एक्ट (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम) से जुड़े एक मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद बारामूला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

यह गिरफ्तारी हरियाणा के फरीदाबाद से जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा की गई है. यह कार्रवाई 12 सितंबर 2026 को बारामूला पुलिस स्टेशन में दर्ज एक FIR (संख्या 151/2026) के सिलसिले में हुई है. यह FIR एक अन्य कश्मीरी पंडित की शिकायत पर, IT एक्ट की धारा 66F (साइबर आतंकवाद) और 84C के तहत दर्ज की गई थी.

'प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज' के तहत दर्ज कराई थी शिकायत

यह शिकायत बारामूला के वित्त विभाग में 'प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज' के तहत कार्यरत कर्मचारी रोहित रैना ने दर्ज कराई थी. इसके बाद पुलिस ने 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS) की धारा 35(3) के तहत एक नोटिस जारी कर हंडू को जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया था.

हालांकि, जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा बार-बार बुलाए जाने (समन भेजने) के बावजूद, हंडू पुलिस के सामने पेश नहीं हुए. नोटिस पर हंडू का कहना था कि वह जांच में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने में असमर्थ हैं, क्योंकि वे फिलहाल हरियाणा के फरीदाबाद में रह रहे हैं. हंडू ने एक खुला पत्र लिखकर यह बात बताई और पुलिस से अनुरोध किया कि दूरी को देखते हुए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जांच में शामिल होने की अनुमति दी जाए.

फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान, 'दिल्ली से इंसाफ की उम्मीद नहीं, PAK हमें बचा रहा'

साइबर आतंकवाद से जुड़े आरोपों पर उठाए सवाल

इस खुले पत्र में, राकेश हंडू ने साइबर आतंकवाद से जुड़े आरोपों पर कड़ा सवाल उठाया है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी सार्वजनिक वकालत और सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता मुख्य रूप से सुरक्षित आवास की मांग, सुरक्षा ऑडिट, और 'प्रधानमंत्री पैकेज' के तहत काम करने वाले कर्मचारियों का निजी डेटा लीक होने के आरोपों की जांच कराने पर केंद्रित रही है.

17 अक्टूबर को बारामूला पुलिस की एक टीम ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर राकेश को हरियाणा में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया. उसके पुलिस हिरासत में होने से उसके परिवार और कश्मीरी पंडित समुदाय के बीच चिंता पैदा हो गई है. LJP नेता और प्रमुख कश्मीरी पंडित संजय सर्राफ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि राकेश की गिरफ्तारी चिंता का विषय है.

धारा 66F और 84C के तहत किया गया मामला दर्ज 

सर्राफ ने लिखा, 'फरीदाबाद में उसके घर से उसकी गिरफ्तारी और फिर बारामूला जेल में उसे रखे जाने से, उसे और उसके काम को जानने वाले लोग काफी चिंतित हैं. बताया जा रहा है कि उस पर धारा 66F और 84C के तहत मामला दर्ज किया गया है. उस पर लगे आरोपों की जांच कानून की उचित प्रक्रिया के तहत निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए.

किसी को भी निष्पक्षता, सम्मान या न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए. किसी व्यक्ति के पिछले योगदान और समुदाय के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर विचार किया जाना चाहिए, साथ ही कानून को अपना काम करने देना चाहिए.' हालांकि, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि यह गिरफ्तारी हाल के महीनों में कश्मीरी पंडितों को दी गई धमकियों से जुड़े एक बड़े मामले के तहत की गई है.

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, 'राकेश लगातार धमकियों वाले पोस्टर अपलोड कर रहा था. भारत में आतंकवादियों के समर्थक जिन अकाउंट्स से धमकियां दी जाती हैं, उन पर रोक लगने के बावजूद, राकेश सबसे पहले धमकियां पोस्ट करने वालों में शामिल था.' उन्होंने आगे कहा, 'कानून अपना काम करेगा और किसी भी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा.'

Published at : 26 Oct 2026 01:55 PM (IST)
Tags :
Baramulla News JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान, 'दिल्ली से इंसाफ की उम्मीद नहीं, PAK हमें बचा रहा'
फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान, 'दिल्ली से इंसाफ की उम्मीद नहीं, PAK हमें बचा रहा'
जम्मू और कश्मीर
उमराह करने गए कश्मीर के 34 लोग सऊदी में फंसे, उड़ानें रद्द होने से यात्री परेशान
उमराह करने गए कश्मीर के 34 लोग सऊदी में फंसे, उड़ानें रद्द होने से यात्री परेशान
जम्मू और कश्मीर
वैष्णो देवी के लिए ट्रेवल एजेंट की ले रहे हैं मदद तो सावधान! ऐसे हो रही ठगी
वैष्णो देवी के लिए ट्रेवल एजेंट की ले रहे हैं मदद तो सावधान! ऐसे हो रही ठगी
जम्मू और कश्मीर
जम्मू के शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं ने पार्टी प्रमुख से की मुलाकात, उठाए ये मुद्दे
जम्मू के शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं ने पार्टी प्रमुख से की मुलाकात, उठाए ये मुद्दे
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे पति ने हैवानियत की सारी हदें की पार!
Mallikarjun Kharge Statement: खरगे का विवादित बयान..सियासत में उबाल | Congress | Bihar | Patna
Mallikarjun Kharge Statement: कांग्रेस 'बाप' तक क्यों पहुंच गई? | Bihar News | Patna | Janhit
Anant Singh Inside Story: अनंत सिंह ने क्यों कहा JDU खत्म? | Nitish Kumar | Mokama | Bihar
Sandeep Chaudhary: रामलीला मैदान रैली पर बवाल..लोकतंत्र का है सवाल? | Congress Rally | INDIA Bloc
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सरकार का विरोध कीजिए, लेकिन...', PM मोदी पर खरगे के बयान को लेकर राजनाथ सिंह की दो टूक
'सरकार का विरोध कीजिए, लेकिन...', PM मोदी पर खरगे के बयान को लेकर राजनाथ सिंह की दो टूक
महाराष्ट्र
'पहले सांसद-विधायक खरीदते थे अब...', मनोज जरांगे के 500 करोड़ वाले दावे पर बोले संजय राउत
'पहले सांसद-विधायक खरीदते थे अब...', मनोज जरांगे के 500 करोड़ वाले दावे पर बोले संजय राउत
इंडिया
रामलीला मैदान में रैली से पहले राहुल गांधी का बड़ा बयान, '...तो 30 सेकंड में आंदोलन रुक जाएगा'
रामलीला मैदान में रैली से पहले राहुल का बड़ा बयान, '...तो 30 सेकंड में आंदोलन रुक जाएगा'
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के भाई आशीर्वाद ने मचाया गदर, चौके-छक्कों की बारिश कर ठोका तूफानी शतक
वैभव सूर्यवंशी के भाई आशीर्वाद ने मचाया गदर, चौके-छक्कों की बारिश कर ठोका तूफानी शतक
बॉलीवुड
आमिर खान पर होना था हमला? फिर निशाने पर टाइगर श्रॉफ कैसे आ गए? जांच में चौंकाने वाला खुलासा
आमिर खान पर होना था हमला? फिर निशाने पर टाइगर श्रॉफ कैसे आ गए?
इंडिया
राजनीति में होगी एंट्री? कपिल सिब्बल से सियासत को लेकर क्या बोले रेहान वाड्रा
राजनीति में होगी एंट्री? कपिल सिब्बल से सियासत को लेकर क्या बोले रेहान वाड्रा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी काफिला हादसे की होगी जांच, यूपी DGP ने गठित की SIT
राहुल गांधी काफिला हादसे की होगी जांच, यूपी DGP ने गठित की SIT
ट्रेंडिंग
कितनी जलन है...पड़ोसियों ने खरोंच डाली नई-नवेली कार, वीडियो देख भड़के यूजर्स
कितनी जलन है...पड़ोसियों ने खरोंच डाली नई-नवेली कार, वीडियो देख भड़के यूजर्स
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget