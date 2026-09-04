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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणापानीपत में महंगाई के विरोध में सड़कों पर उतरी कांग्रेस, सरकार का फूंका पुतला

पानीपत में महंगाई के विरोध में सड़कों पर उतरी कांग्रेस, सरकार का फूंका पुतला

पानीपत में महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है, इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया.

Written By : सुमित भारद्वाज, पानीपत |  Updated at : 04 Sep 2026 04:23 PM (IST)
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हरियाणा के पानीपत में महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सरदार बलजीत सिंह की अध्यक्षता में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और सरकार का पुतला फूंका है. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने “महंगाई डायन खाए जात है” जैसे नारे लगाकर सरकार के खिलाफ अपना रोष जाहिर किया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेहड़ी पर स्कूटर चढ़ाकर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया, जिसने लोगों का ध्यान खींचा.

जिला अध्यक्ष सरदार बलजीत सिंह ने कहा कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है. रोजमर्रा की जरूरतों की बढ़ती कीमतों से आम परिवार परेशान है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और आम आदमी को अपने काम करवाने के लिए परेशान होना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार जनता की आवाज उठाती रहेगी.

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कांग्रेस ने की महंगाई पर लगाम लगाने की मांग

बलजीत सिंह ने कहा कि अब जनता जाग चुकी है और सरकार की नीतियों का जवाब देने के लिए तैयार है. कांग्रेस ने सरकार से महंगाई पर लगाम लगाने और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल रहे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है. प्रदर्शनकारियों ने सरकार का पुतला भी फूंका है.

महंगाई से त्रस्त हो चुकी है जनता- कांग्रेस

आपको बता दें कि, देशभर में बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के विरोध में देश के अलग-अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे हैं. इससे पूर्व भी हरियाणा की अलग-अलग जगहों पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किए जा चुके हैं. बहरहाल महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है और आने वाले चुनावों में सरकार को जवाब देने के लिए तैयार है.

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Published at : 04 Sep 2026 04:23 PM (IST)
Tags :
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