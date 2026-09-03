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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणागन्ने के रेट पर मंत्री श्याम सिंह राणा बोले- किसानों के हित में हो बढ़ोतरी

गन्ने के रेट पर मंत्री श्याम सिंह राणा बोले- किसानों के हित में हो बढ़ोतरी

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने गन्ने का रेट बढ़ने और किसानों के हित में गन्ने की खेती को लाभकारी बनाने की बात कही है. वहीं विधानसभा में धक्का-मुक्की पर भी प्रतिक्रिया दी.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 03 Sep 2026 02:38 PM (IST)
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हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने बयान देते हुए कहा है कि गन्ने का रेट निश्चित तौर पर बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में गन्ने की खेती का रकबा लगातार कम हो रहा है. उन्होंने कहा कि किसानों के हित में गन्ने की खेती को लाभकारी बनाना जरूरी है. मंत्री राणा वीरवार ने रादौर के नामदेव चौक पर विकास कार्य के शिलान्यास कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह सब कहा.

हरियाणा में किसान संगठनों ने गन्ने के दामों को राज्य सलाहकार मूल्य (SAP) मौजूदा 415 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं. भारतीय किसान यूनियन और गन्ना किसान संघर्ष समिति ने आज (3 सितंबर) रादौर में और 7 सितंबर को नारायणगढ़ चीनी मिल में किसान पंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें गन्ने के मूल्य और किसानों को भुगतान में हो रही देरी जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.

विधानसभा में कांग्रेस नेताओं द्वारा धक्का-मुक्की की घटना अनुचित 

इस दौरान विधानसभा सत्र में कांग्रेस नेताओं द्वारा किए गए हंगामे और धक्का-मुक्की की घटना को लेकर भी कृषि मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि विधानसभा में कानून-व्यवस्था बनाए रखना अधिकारियों की जिम्मेदारी है और सभी को सदन के नियमों का पालन करना चाहिए. उन्होंने धक्का-मुक्की की घटना को अनुचित बताया.

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रादौर क्षेत्र में विकास कार्यों को लगातार दी जाएगी गति 

मंत्री श्याम सिंह राणा ने इस दौरान 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती मनाने, एसआईआर के कार्यों और संत रविदास जयंती से संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी भी दी. उन्होंने पार्टी संगठन की गतिविधियों को लेकर भी अपनी बात रखी. राणा ने कहा कि रादौर क्षेत्र में विकास कार्यों को लगातार गति दी जाएगी. उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है. मंत्री ने किसानों के हितों और क्षेत्र के विकास को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं को भी स्पष्ट किया.

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Input By : रवेज खान
Published at : 03 Sep 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
HARYANA NEWS Shyam Singh Rana
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