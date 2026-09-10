गुरुग्राम में दिनदहाड़े शख्स की हत्या, एक बाइक पर आए थे 3 बदमाश

दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के बसई रोड पर बाइक सवार बदमाशों ने दिनदहाड़े हत्या की वारदात को अंजाम दिया है. मृतक शख्स अपने बेटे के साथ बाइक पर सवार होकर जा रहा था, उसी दौरान सामने से एक बाइक पर आए 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए.

मृतक की पहचान बसई निवासी महेंद्र के रूप में हुई. मृतक के बेटे की माने तो आरोपियों ने पुरानी रंजिश में वरदात को अंजाम दिया है. सूचना मिलते ही पुलिस व अपराध शाखा की टीम मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फायरिंग की घटना से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

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आरोपियों की हुई पहचान- एसीपी

पुलिस एसीपी कपिल के मुताबिक आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर दबिश दी जा रही है. पुलिस द्वारा मामले में आगे की जानकारी भी जुटाई जा रही है. पुलिस का कहना है कि मृतक के परिजनों की शिकायत पर आगे केस दर्ज कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

साल 2025 में मृतक के बेटे से हुआ था झगड़ा

जानकारी के मुताबिक, महेंद्र एक कंपनी में काम करते थे. गुरुवार (10 सितंबर) की सुबह वह अपने बेटे साहिल के साथ जा रहे थे. साहिल ने बताया कि कुछ युवकों का उनके भाई के साथ साल 2025 में झगड़ा हुआ था. उसकी रंजिश रखते हुई बाइक पर कुछ युवक आए, जिन्होंने उन्हें निशाना बनाना चाहा, लेकिन उनके पिता निशाना बन गए.

इस दौरान एक गोली उनके पिता को जा लगी. वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए. पिता को लहूलुहान हालात में वह पिता को सिविल अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर ने इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल आरोपियों की गिरफ़्तारी के लिए शहर में नाकेबंदी कर दी है.

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