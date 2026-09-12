BRICS के बीच दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, आज बारिश के आसार

दिल्ली में हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बीच मौसम का मिजाज बदला है. लोगों को गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आज भी शहर में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का अनुमान लगाया है. विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद इसमें 3-4 डिग्री की गिरावट आ सकती है.

IMD के अनुसार, दिल्ली में शुक्रवार (11सितंबर) को दिल्ली-एनसीआर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई है. इस दौरान अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जोकि 34.8 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

आज हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान

IMD के अनुसार, दिल्ली में आज शनिवार (12 सितंबर) को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. सुबह से दोपहर तक कई इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश के साथ आंधी/बिजली कड़कने की संभावना है, जबकि कुछ अलग-अलग जगहों पर मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. दोपहर से शाम के बीच भी बहुत हल्की से हल्की बारिश का एक और दौर हो सकता है. इस दौरान अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. आज दिन के समय में दक्षिण-पूर्वी हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 15-20 किमी/प्रति घंटे रहेगी.

कहां कितनी बारिश हुई?

शुक्रवार (11सितंबर) की बात करें तो सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई, जिससे मौसम का मिजाज बदला रहा. इस दौरान दिल्ली में औसतन बारिश 1.5 मिमी दर्ज की गई. सबसे अधिक पूसा में 17.5 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसके बाद अयानगर और रिज में क्रमश: 10.0 मिमी और 10.6 मिमी बारिश दर्ज की गई है.

पिछले 24 घंटों में तापमान में कोई खास गिरावट नहीं

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं दर्ज किया गया. इस दौरान शहर का न्यूनतम तापमान 23-27 डिग्री और अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री के बीच रहा.

कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक (1.6 से 3.0°C) रहा और दिल्ली अन्य हिस्सों में ये सामान्य (-1.5°C से 1.5°C) रहा. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में 15-20 किमी/घंटा की गति से पश्चिमी हवाएं चलीं, जबकि पालम में सुबह 10:00 बजे (IST) हवा की गति के झोंकों के साथ 37 किमी/घंटा तक पहुंच गई.