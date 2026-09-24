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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारSamastipur Jamui Case Live: समस्तीपुर मामले पर तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'बिहार में राक्षसराज'

Samastipur Jamui Case Live: समस्तीपुर मामले पर तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'बिहार में राक्षसराज'

Samastipur Jamui Molestation Case Live: जमुई और समस्तीपुर में लड़की से छेड़खानी हुई है. दोनों मामलों में कार्रवाई की गई है लेकिन विपक्ष के निशाने पर सम्राट सरकार है.

Written By : अजीत कुमार, पटना  | Updated at : 24 Sep 2026 01:20 PM (IST)

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(जमुई के बाद समस्तीपुर में लड़की से छेड़खानी)
Source : ABP Live Graphics

Background

जमुई और समस्तीपुर में लड़कियों के साथ जिस तरह से छेड़खानी की घटना हुई है उससे पूरा बिहार शर्मसार हुआ है. विपक्ष के नेताओं की ओर से बयानबाजी हो रही है तो वहीं सरकार सफाई देने में लगी है. 19 सितंबर को जमुई में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी की गई तो उसके बाद समस्तीपुर से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है.

हालांकि जमुई और समस्तीपुर दोनों मामलों में पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है. विपक्ष का कहना है कि सम्राट सरकार से बिहार नहीं संभल रहा है. क्राइम बढ़ गया है. पुलिस-प्रशासन का कोई खौफ नहीं है. आरजेडी की ओर से बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई है. साथ ही सम्राट चौधरी से इस्तीफा तक मांगा गया है.

जमुई की घटना के बाद सम्राट चौधरी का पटना में पुतला फूंका गया. जन सुराज की ओर से भी आक्रोश जताया गया. इन तमाम घटनाओं को लेकर सम्राट सरकार निशाने पर है.

13:18 PM (IST)  •  24 Sep 2026

Samastipur Jamui Case Live: तेजस्वी यादव- जुबान के पक्के हैं तो इस्तीफा दीजिए

जमुई के बाद समस्तीपुर में हुई घटना पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी अगर आप जुबान के पक्के हैं तो इस्तीफा दीजिए. कुछ दिनों पहले हमने आपका बया देखा था रील बनाओगे तो मारे जाओगे, रील नहीं बनाओगे तो बच जाओगे, दूसरे को आइडिया दे रहे थे. चुनाव में प्रधानमंत्री आकर कहते हैं रील बनाओ. इतने गंभीर मामले हैं और हल्की-फुल्की बात कर रहे हैं. जो निर्लज मंत्री हैं वो ये भी कहेंगे कि छिटपुट घटना है. सम्राट चौधरी जाति देखकर कार्रवाई करेंगे. लॉ एंड ऑर्डर चौपट हो गया है. बिहार नहीं संभल रहा है. कहां हैं बीजेपी के लोग? बिहार में जब से बीजेपी के सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं 'राक्षसराज' आ गया है. ये तो सिलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं. बिहार की जनता में भारी आक्रोश है. सम्राट की थू-थू हो रही है लेकिन इन लोगों के चेहरे पर शर्म ही नहीं है.

12:59 PM (IST)  •  24 Sep 2026

Samastipur Jamui Case Live: समस्तीपुर मामले में गिरफ्तार हुए ये चार आरोप

समस्तीपुर के कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र में हुई घटना के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों में विकास कुमार, राहुल कुमार, रामबाबू सहनी और अवधेश पासवान हैं.

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