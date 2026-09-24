जमुई और समस्तीपुर में लड़कियों के साथ जिस तरह से छेड़खानी की घटना हुई है उससे पूरा बिहार शर्मसार हुआ है. विपक्ष के नेताओं की ओर से बयानबाजी हो रही है तो वहीं सरकार सफाई देने में लगी है. 19 सितंबर को जमुई में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी की गई तो उसके बाद समस्तीपुर से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है.

हालांकि जमुई और समस्तीपुर दोनों मामलों में पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है. विपक्ष का कहना है कि सम्राट सरकार से बिहार नहीं संभल रहा है. क्राइम बढ़ गया है. पुलिस-प्रशासन का कोई खौफ नहीं है. आरजेडी की ओर से बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई है. साथ ही सम्राट चौधरी से इस्तीफा तक मांगा गया है.

जमुई की घटना के बाद सम्राट चौधरी का पटना में पुतला फूंका गया. जन सुराज की ओर से भी आक्रोश जताया गया. इन तमाम घटनाओं को लेकर सम्राट सरकार निशाने पर है.