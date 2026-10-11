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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'राहुल गांधी 5 साल तक सत्ता का सपना न देखें', INDIA गठबंधन पर बोले मंत्री रामकृपाल यादव

'राहुल गांधी 5 साल तक सत्ता का सपना न देखें', INDIA गठबंधन पर बोले मंत्री रामकृपाल यादव

रामकृपाल यादव ने 12 अक्टूबर के INDIA गठबंधन के विरोध प्रदर्शन पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी को घेरा और विपक्ष को पांच साल इंतजार करने की सलाह दी.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 11 Oct 2026 12:39 PM (IST)
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बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने 12 अक्टूबर को INDIA गठबंधन की ओर से किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है. उन्होंने INDIA गठबंधन के नेताओं को असफल बताते हुए कहा कि जनता ने उन्हें नकार दिया है. साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी हमला बोला और विपक्ष को अगले पांच साल तक इंतजार करने की सलाह दी.

रामकृपाल यादव ने कहा कि INDIA गठबंधन के नेता असफल लोग हैं और जनता ने उन्हें चुनाव के जरिए साफ इनकार कर दिया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष को अब अगले पांच साल तक धैर्य के साथ प्रयास करना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता अपना धैर्य खो चुके हैं और राजनीतिक मुद्दे खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं.

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राहुल गांधी पर भी साधा निशाना

मंत्री ने विरोध प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी की भूमिका पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, जो देश, जनता के हित और उनके अपने संगठन के लिए उचित नहीं है. रामकृपाल यादव ने दावा किया कि जनता विपक्ष को आगे भी सबक सिखाएगी.

कानून हाथ में नहीं लेने की दी सलाह

रामकृपाल यादव ने INDIA गठबंधन के नेताओं से नियंत्रण में रहने और कानून अपने हाथ में नहीं लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि विपक्ष को अगले पांच साल तक इंतजार करना चाहिए और सत्ता में लौटने का सपना नहीं देखना चाहिए. 

अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका रिहा

इस बीच, आज रविवार 11 अक्टूबर को CJP नेता अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया. कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने तीनों को रिहा करने का आदेश दिया, वकील सौतिक बनर्जी ने उनकी रिहाई की पुष्टि करते हुए बताया कि अब तीनों वहां से जा सकते हैं.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 11 Oct 2026 12:39 PM (IST)
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