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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार MLC चुनाव के बीच मोकामा विधायक अनंत सिंह का दावा- नीतीश कुमार...

बिहार MLC चुनाव के बीच मोकामा विधायक अनंत सिंह का दावा- नीतीश कुमार...

बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर आज वोटिंग है. मोकामा विधायक अनंत सिंह ने बड़ी जीत का दावा किया. चुनाव में बेइमानी के आरोप पर जानें क्या कहा?

Written By : आर्यन आनंद |  Updated at : 23 Oct 2026 12:34 PM (IST)
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बिहार में विधान परिषद की 8 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है. इससे पहले मोकामा विधायक अनंत सिंह का बड़ा बयान सामने आया. उन्होंने अपनी बड़ी जीत का दावा करते हुए जनता को भगवान बताया है.

इससे पहले नामांकन के दौरान अनंत सिंह ने रसगुल्ला बनवाए थे. पत्रकारों ने आज फिर पूछा कि दादा आपने रसगुल्ला बनवाया है. इस पर अनंत सिंह ने जवाब दिया- यह रसगुल्ला वाला चुनाव नहीं है. तीन जिले हैं, जितना रसगुल्ला बनाएंगे उतना भाड़ा लग जाएगा और लंबी दूरी है.  

यह भी पढ़ें- पति ने जीता तलाक केस, फिर भी देने होगी 36.25 लाख एलिमनी, पटना HC ने इस कानून का किया जिक्र

नीतीश कुमार पर क्या कहा  

नीतीश कुमार के बारे में अनंत सिंह ने कहा कि लोग उन्हें घुमाते रहते हैं. जहां ले जाते हैं वहां चले जाते हैं. वह हमारे गुरु हैं उन पर नहीं बोलेंगे. उन्होंने दावा किया कि उन्हें कुछ याद भी नहीं रहता. साथ ही कहा कि बिहार उनका बसाया हुआ है. जनता मालिक है और भगवान है. जीत हमारी होगी. यह जवाब उन्होंने तब दिया जब नीरज कुमार से नीतीश कुमार के मिलने की बात कही गई.  

बेइमानी के आरोप खारिज  

वहीं चुनाव में बेइमानी के आरोप पर अनंत सिंह ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव में सरकार बेइमानी कर लेगी. ऐसा कुछ नहीं होगा. जनता का वोट है. अगर बेइमानी होती है तो जनता आगे चलकर दिखा देगी.  

बड़ी जीत का दावा  

अनंत सिंह ने साफ कहा कि हमारी जीत होगी. जनता भगवान है. उन्होंने अपनी ताकत पर भरोसा जताया है. विधान परिषद चुनाव से पहले उनका यह बयान चर्चा में है. फिलहाल मतदान आज शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है. 

यह भी पढ़ें- बिहार MLC चुनाव: मोकामा में झड़प, अनंत सिंह और नीरज के समर्थक भिड़े

About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में एक पॉलिटिकल campaining टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की. 2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़ा.
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Published at : 23 Oct 2026 12:34 PM (IST)
Tags :
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