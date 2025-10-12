भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा, जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा काफी समय बाद खेलते हुए नजर आएंगे. हालांकि विराट से पहले पर्थ में WWE सुपरस्टार रोमन रेन्स का बैट छा गया. अब आप सोच रहे होंगे कि रोमन तो रेसलिंग करते हैं तो फिर क्रिकेट बैट कैसे? दरअसल पर्थ में हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई क्राउन ज्वेल 2025 के एक मैच के दौरान रोमन प्रतिद्वंदी ब्रोंसन रीड को मारने के लिए रिंग में क्रिकेट बैट लेकर पहुंच गए. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

WWE में शायद पहली बार देखने को मिला जब कोई रेसलर अपने प्रतिद्वंदी को मारने के लिए रिंग में क्रिकेट बैट लेकर पहुंचा. पर्थ में हुए इस मैच में रोमन रेन्स और ब्रोंसन रीड आमने सामने थे. वीडियो में नजर आ रहा है कि रोमन एक बॉक्स से क्रिकेट बैट निकालते हैं, इसके बाद वह रग्बी बॉल भी निकालकर फेंक देते हैं और फिर क्रिकेट बैट से ब्रोंसन को मारकर उन्हें रिंग के अंदर भेज देते हैं.

रोमन रेन्स फिर रिंग के अंदर जाते हैं और बेसुध लेटे हुए ब्रोंसन रीड को क्रिकेट बैट से मारते हैं. वह पहले क्रिकेट बैट को घुमाते हैं, फिर एक स्ट्रेट ड्राइव की नकल करते हुए प्रतिद्वंदी को मारते हैं. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

पर्थ में होगी विराट कोहली की वापसी

विराट कोहली काफी समय से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं. वह टी20 और टेस्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, अब सिर्फ वनडे खेलते हैं. वह अभी इंग्लैंड में हैं और उम्मीद है कि सोमवार तक भारत पहुंच जाएंगे, यहां से वह टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से शुरू होगी, पहला मैच पर्थ में है. इसके बाद दूसरा वनडे 23 और आखिरी वनडे 25 अक्टूबर को है. इस सीरीज के बाद 5 टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी.