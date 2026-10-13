रियाद में मिसाइल हमला, रोका गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मैच

सऊदी अरब के रियाद में मिसाइल हमले से अल नासर और नफ्तची फरगाना के बीच हुआ मैच भी प्रभावित हुआ. इस मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी खेले थे. एशियन चैंपियंस लीग का ये मैच इस कारण एक घंटे की देरी से शुरू हुआ. मैच शुरू हुआ और इसे अल नासर ने जीत लिया, जिसमें रोनाल्डो ने भी एक गोल दागा.

सऊदी अरब की राजधानी रियाद में यमन के हूती विद्रोहियों ने हमला किया. सोमवार को क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अल नासर और नफ्तची फरगाना के बीच एशियन चैंपियंस लीग का मैच था. इन हमलों के कारण मैच रोक दिया गया. फिर बताया गया कि सऊदी ने रियाद की ओर दागी गई हूतियों की बैलिस्टिक मिसाइल को रोककर नष्ट कर दिया है. फिर स्टेडियम में घोषण हुई कि सभी दर्शक अपनी सीटों पर रहेंगे.

स्थानीय समयानुसार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मैच अल-अव्वल पार्क में 9:15 बजे से शुरू होना था. हमलों के कारण ये मैच समय पर शुरू नहीं हुआ, फिर एक घंटे बाद मैच शुरू हुआ. अल नासर ने ये मुकाबला 3-1 से जीत लिया.

मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि AFP के संवाददाताओं ने मैच से कुछ देर पहले रियाद में धमाकों की आवाज सुनी. इस दौरान लोगों के मोबाइल पर हवाई खतरे का अलर्ट भी आया. इससे लोग काफी ज्यादा डर गए थे.

लोगों के मोबाइल में आए अलर्ट में बताया गया कि इलाका हवाई हमले के खतरे में है. आप शांत रहे, अपने घरों में रही रहें या सुरक्षित जगह पर रहें. सिविल डिफेंस के निर्देशों का पालन करें और खिड़कियों या दरवाजों के पास न रहें.

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दागा गोल

मैच करीब 1 घंटे की देरी से हुआ, जिसमें अल नासर ने नफ्तची फरगाना को 3-1 से हराया. पहले हाफ (42वें मिनट) में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गोल दागा, जो उनके करियर का 981वां गोल है. इससे पहले एंजेलो गेब्रियल ने (33वें मिनट) में पहला गोल किया था. दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने 1-1 गोल किया.

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