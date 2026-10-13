Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलरियाद में मिसाइल हमला, रोका गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मैच

रियाद में मिसाइल हमला, रोका गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मैच

हूती के हमलों के बीच क्रिस्टियानो रोनाल्डो चर्चा में आ गए हैं. दरअसल पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी रियाद में हैं, इन हमलों से उनका मैच (Al-Nassr vs Neftchi Fergana) भी प्रभावित हुआ.

Written By : शिवम |  Updated at : 13 Oct 2026 02:02 PM (IST)
Preferred Sources

सऊदी अरब के रियाद में मिसाइल हमले से अल नासर और नफ्तची फरगाना के बीच हुआ मैच भी प्रभावित हुआ. इस मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी खेले थे. एशियन चैंपियंस लीग का ये मैच इस कारण एक घंटे की देरी से शुरू हुआ. मैच शुरू हुआ और इसे अल नासर ने जीत लिया, जिसमें रोनाल्डो ने भी एक गोल दागा.

सऊदी अरब की राजधानी रियाद में यमन के हूती विद्रोहियों ने हमला किया. सोमवार को क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अल नासर और नफ्तची फरगाना के बीच एशियन चैंपियंस लीग का मैच था. इन हमलों के कारण मैच रोक दिया गया. फिर बताया गया कि सऊदी ने रियाद की ओर दागी गई हूतियों की बैलिस्टिक मिसाइल को रोककर नष्ट कर दिया है. फिर स्टेडियम में घोषण हुई कि सभी दर्शक अपनी सीटों पर रहेंगे.

स्थानीय समयानुसार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मैच अल-अव्वल पार्क में 9:15 बजे से शुरू होना था. हमलों के कारण ये मैच समय पर शुरू नहीं हुआ, फिर एक घंटे बाद मैच शुरू हुआ. अल नासर ने ये मुकाबला 3-1 से जीत लिया.

मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि AFP के संवाददाताओं ने मैच से कुछ देर पहले रियाद में धमाकों की आवाज सुनी. इस दौरान लोगों के मोबाइल पर हवाई खतरे का अलर्ट भी आया. इससे लोग काफी ज्यादा डर गए थे.

लोगों के मोबाइल में आए अलर्ट में बताया गया कि इलाका हवाई हमले के खतरे में है. आप शांत रहे, अपने घरों में रही रहें या सुरक्षित जगह पर रहें. सिविल डिफेंस के निर्देशों का पालन करें और खिड़कियों या दरवाजों के पास न रहें.

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दागा गोल

मैच करीब 1 घंटे की देरी से हुआ, जिसमें अल नासर ने नफ्तची फरगाना को 3-1 से हराया. पहले हाफ (42वें मिनट) में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गोल दागा, जो उनके करियर का 981वां गोल है. इससे पहले एंजेलो गेब्रियल ने (33वें मिनट) में पहला गोल किया था. दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने 1-1 गोल किया.

यह भी पढ़ें- ECB ने जारी की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट, इन 7 खिलाड़ियों को पहली बार किया शामिल

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 13 Oct 2026 01:43 PM (IST)
Tags :
Cristiano Ronaldo Riyadh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फ़ुटबॉल
Watch: अपने आखिरी मैच में भावुक हो गए लियोनेल मेसी, नम आंखों से ली विदाई
Watch: अपने आखिरी मैच में भावुक हो गए लियोनेल मेसी, नम आंखों से ली विदाई
फ़ुटबॉल
72 साल के फुटबॉल दिग्गज ने की शादी, 52 साल छोटी है दुल्हन
72 साल के फुटबॉल दिग्गज ने की शादी, 52 साल छोटी है दुल्हन
फ़ुटबॉल
इतिहास में पहली बार एक साथ खेलेंगे रोनाल्डो और मेसी? जानें कब होगा मैच
इतिहास में पहली बार एक साथ खेलेंगे रोनाल्डो और मेसी? जानें कब होगा मैच
फ़ुटबॉल
कितनी दौलत के मालिक हैं लियोनस मेसी? जानें विराट-रोहित से कितने अमीर
कितनी दौलत के मालिक हैं लियोनस मेसी? जानें विराट-रोहित से कितने अमीर
Advertisement

वीडियोज

सगाई के बाद... किडनैपिंग का प्लान !
विपक्षी मार्च..'शिव बारात' या 'अराजक जमात'?
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi अब क्या करेंगे?
CEC पर बवाल...अब सुप्रीम कोर्ट ही करेगा समाधान?
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi का 'तांडव'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हिंदू दुकानों से ही खाएं बिरयानी', दुर्गा पूजा से पहले पश्चिम बंगाल में पोस्टर विवाद
'हिंदू दुकानों से ही खाएं बिरयानी', दुर्गा पूजा से पहले पश्चिम बंगाल में पोस्टर विवाद
बिहार
'ज्ञानेश कुमार मुर्दाबाद', पटना में AISA का भारी प्रदर्शन, बैरिकेड को तोड़ा
'ज्ञानेश कुमार मुर्दाबाद', पटना में AISA का भारी प्रदर्शन, बैरिकेड को तोड़ा
इंडिया
भारत की GDP का IMF ने बढ़ाया अनुमान, BJP ने पीठ ठोंकी, स्मृति ईरानी बोलीं- 'दुनियाभर में...'
भारत की GDP का IMF ने बढ़ाया अनुमान, BJP ने पीठ ठोंकी, स्मृति ईरानी बोलीं- 'दुनियाभर में...'
टेलीविजन
'थप्पड़ मारे, सिगरेट से जलाया...', इस एक्ट्रेस को टॉर्चर करता था Ex बॉयफ्रेंड
'थप्पड़ मारे, सिगरेट से जलाया...', इस एक्ट्रेस को टॉर्चर करता था Ex बॉयफ्रेंड
क्रिकेट
PAK टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका ने किया टीम का एलान, यह खिलाड़ी पहली बार बना कप्तान 
PAK टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका ने किया टीम का एलान, यह खिलाड़ी पहली बार बना कप्तान 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महंगी शराब, Adult Toy और विदेशी ब्रांड की सिगरेट, श्रद्धा दुबे की लाइफस्टाइल पर उठे सवाल
महंगी शराब, Adult Toy और विदेशी ब्रांड की सिगरेट, श्रद्धा दुबे की लाइफस्टाइल पर उठे सवाल
इंडिया
बंगाल के इस चुनाव में ममता संग होगा खेल, NCPI ने खोले पत्ते, कहा- 'कोई शक नहीं कि...'
बंगाल के इस चुनाव में ममता संग होगा खेल, NCPI ने खोले पत्ते, कहा- 'कोई शक नहीं कि...'
शिक्षा
रेलवे NTPC ग्रेजुएट CBT 1 की तारीख घोषित, इस दिन होगी परीक्षा
रेलवे NTPC ग्रेजुएट CBT 1 की तारीख घोषित, इस दिन होगी परीक्षा
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget