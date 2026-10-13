ECB ने जारी की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट, इन 7 खिलाड़ियों को पहली बार किया शामिल

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने 30 खिलाड़ियों की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी की है. इसके आलावा इंग्लैंड डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट भी जारी की गई है, जिसमें 9 खिलाड़ियों को शामिल किया है. टॉम बैंटन समेत 7 खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्हें पहली बार लिस्ट में चुना गया है. ओली रॉबिन्सन की लिस्ट में वापसी हुई है, जिनके पास 2022 और 2023 में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था.

इंग्लैंड के 7 खिलाड़ियों को पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वहीँ छह खिलाड़ियों को पहली बार इंग्लैंड डेवलपमेंट डील मिली है. ये रेड-बॉल और व्हाइट-बॉल, दोनों को कवर करता है. इस लिस्ट को चुनते समय पिछले साल के प्रदर्शन के साथ-साथ आने वाले समय में अलग-अलग फॉर्मेट में खिलाड़ियों के खेलने की संभावना को भी ध्यान में रखा जाता है.

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाने वाले खिलाड़ी

जो रूट, हैरी ब्रूक, जोफ़्रा आर्चर, गस एटकिंसन, सोनी बेकर, जैकब बेथेल, जॉर्डन कॉक्स, हेनरी क्रोकोम्बे, सैम करन, विल जैक्स, जोश टंग, रेहान अहमद, टॉम बैंटन, शोएब बशीर, जोस बटलर, ब्रायडन कार्स, सैम कुक, लियाम डॉसन, बेन डकेट, एमिलियो गे, मैथ्यू फिशर, डैन लॉरेंस, साकिब महमूद, जेमी ओवरटन, ओली पोप, मैथ्यू पॉट्स, आदिल रशीद, ओली रॉबिन्सन, फिल सॉल्ट, जेमी स्मिथ.

इस लिस्ट में रूट, ब्रूक, आर्चर, एटकिंसन, बेकर, बेथेल, कॉक्स, क्रोकोम्बे, करन, जैक्स और जोश टंग के साथ 2 साल के लिए डील हुई है, यानी उनका कॉन्ट्रैक्ट 30 सितंबर, 2028 तक रहेगा.

इन 7 खिलाड़ियों को पहली बार मिला कॉन्ट्रैक्ट

टॉम बैंटन, सैम कुक, जॉर्डन कॉक्स, हेनरी क्रोकोम्बे, एमिलियो गे, मैथ्यू फिशर, डैन लॉरेंस.

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