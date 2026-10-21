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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'मैं सचिन तेंदुलकर की तरह...', ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को रुलाने के बाद बोले टेम्बा बावुमा

'मैं सचिन तेंदुलकर की तरह...', ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को रुलाने के बाद बोले टेम्बा बावुमा

Temba Bavuma on Sachin Tendulkar: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में टेम्बा बावुमा ने 179 रन की पारी खेली. उन्होंने सचिन तेंदुलकर से प्रेरणा लेने की बात कही.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 21 Oct 2026 10:11 AM (IST)
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बुरी तरह पिछड़ने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने बेहतरीन वापसी कर ली है. पहले 2 दिन बारिश की भेंट चढ़ने के बाद तीसरे दिन कप्तान टेम्बा बावुमा ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और 179 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. उनकी इस शतकीय पारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी 425 रन पर घोषित कर दी. तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद बावुमा ने खुलासा किया कि वह सचिन तेंदुलकर की तकनीक से सीखने की कोशिश करते हैं.

टेम्बा बावुमा ने 334 गेंद खेलकर 179 रन बनाए. इस यादगार पारी में उन्होंने 18 चौके और एक छक्का लगाया. इस जुझारू पारी के दौरान उन्होंने मार्को जानसेन के साथ मिलकर 132 रन और साइमन हार्मर के साथ मिलकर 183 रनों की पार्टनरशिप की. बावुमा कहते हैं कि वह कोशिश करते हैं कि गेंद को ज्यादा से ज्यादा पास आने दें. ऐसी तकनीक से अक्सर सचिन तेंदुलकर खेला करते थे.

सचिन की तकनीक से सीखा

तीसरे दिन का खेल समाप्त होने के बाद टेम्बा बावुमा ने कहा, "मैं उनके (सचिन तेंदुलकर) जैसी तकनीक से खेलने की कोशिश करता हूं. मेरी कद-काठी लंबी-चौड़ी नहीं है और इसमें मुझे कोई खास प्रगति नहीं मिलने वाली है. जितना हो सकता है, मैं अपनी मूवमेंट को सटीक रखने का प्रयास करता हूं. कभी-कभी मुझे इससे परेशानी भी होती है."

बावुमा ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को खूब रुलाया. वह पारी के 9वें ओवर में ही बैटिंग करने आ गए थे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने महज 12 के स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए थे. नंबर-4 पर खेलने आए बावुमा अंत तक क्रीज पर टिके रहे. 425 के स्कोर पर जब दक्षिण अफ्रीका ने बावुमा के रूप में अपना नौवां विकेट गंवाया, तभी टीम ने अपनी पहली पारी घोषित कर दी थी.

बावुमा ने बनाए कई रिकॉर्ड

टेम्बा बावुमा ने 179 रन की पारी खेल कई सारे रिकॉर्ड बनाए.

179 रन- यह अपने होम ग्राउंड पर खेलते हुए किसी दक्षिण अफ्रीकी कप्तान का चौथा सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर है. उनसे पहले हाशिम आमला (208 रन), हाशिम आमला (201 रन), ग्रीम स्मिथ (183 रन) ऐसा कर चुके हैं.

दूसरा सबसे बड़ा स्कोर- गकेबरहा के मैदान पर यह किसी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. इस मैदान पर सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड हर्शल गिब्स (196 रन) के नाम है.

150- टेम्बा बावुमा, दक्षिण अफ्रीका के उन कप्तानों में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में एक से अधिक बार 150 या उससे ज्यादा रन की पारी खेली है. बावुमा ने दूसरी बार ऐसा किया है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 21 Oct 2026 10:11 AM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar Temba Bavuma Aus Vs SA
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