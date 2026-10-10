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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट250 रन की शर्मनाक हार पर श्रेयस अय्यर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'जब ओस का...'

250 रन की शर्मनाक हार पर श्रेयस अय्यर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'जब ओस का...'

Shreyas Iyer Statement: भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टी20 गंवाने के बाद चुप्पी तोड़ी. उन्होंने ओस को लेकर बात की. वेस्टइंडीज ने 250 रन चेज कर जीत हासिल की है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 10 Oct 2026 12:00 AM (IST)
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भारत और वेस्टइंडीज के बीच शुक्रवार (09 अक्टूबर) को दूसरा टी20 रांची में खेला गया. मुकाबला बहुत ही दिलचस्प रहा. टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करने के बाद 20 ओवर में 5 विकेट पर 249 रन बनाए और 250 रनों का लक्ष्य रखा. चेज करते हुए वेस्टइंडीज ने 18.3 ओवर में 4 विकेट पर 252 रन बनाकर जीत हासिल कर ली. यह वेस्टइंडीज का टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा चेज रहा. मैच के बाद भारत की इस शर्मनाक हार पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने चुप्पी तोड़ी. 

भारतीय कप्तान ने सबसे पहले तो ओस को लेकर बात की. वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था. मैच में पहली पारी से ही ओस देखने को मिली थी. हार के बाद अय्यर ने इस बात का जवाब दिया कि जीत के लिए कितने रनों की दरकार थी.

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हार पर क्या बोले श्रेयस अय्यर

पोस्ट मैच प्रजेंटेशन में अय्यर से पूछा गया कि कितने रन पर्याप्त थे? इसका जवाब देते हुए अय्यर ने कहा, "सच कहूं तो इसके लिए कोई निश्चित आंकड़ा नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ओस (Dew) काफी अहम भूमिका निभाती है. 249 रन का लक्ष्य भी दो ओवर बाकी रहते हुए हासिल कर लिया गया. इसलिए आप कोई नंबर नहीं बता सकते, या शायद यह अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि हम इतना स्कोर करने की कोशिश करेंगे."

क्या अय्यर को और गेंदबाजों की तलाश थी?

इस सवाल का जवाब देते हुए अय्यर ने कहा, "इस विकेट पर गलती की गुंजाइश बहुत कम है. अगर आप कोई गेंद ठीक से नहीं डाल पाते, तो वह स्टैंड में चली जाती है. आप देख सकते थे कि वे कितनी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे. कहीं-कहीं कुछ मौके चूके, लेकिन यह खेल का ही एक हिस्सा है. लेकिन तारीफ तो बनती है, उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की."

संजू सैमसन और मयंक यादव पर क्या बोले?

संजू सैमसन और मयंक यादव को लेकर बात करते हुए श्रेयस अय्यर ने कहा, "दोनों ही अपने-अपने डिपार्टमेंट में जबरदस्त थे. संजू और अभिषेक से हम अक्सर यही उम्मीद करते हैं. जिस तरह से उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, जिम्मेदारी उठाई है और हमारे लिए लय बनाई है- उनका और मयंक का प्रदर्शन शानदार रहा. उन तीन अहम विकेटों ने हमारे लिए आगे का रास्ता आसान बना दिया था, लेकिन फिर एक पार्टनरशिप हुई और मैच का रुख उनकी तरफ मोड़ दिया. 

 

यह भी पढ़ें: IND vs WI 2nd T20 Highlights: अय्यर-गंभीर के सारे दांव पेंच फेल, 249 बनाकर भी हारा भारत; वेस्टइंडीज का ऐतिहासिक रन चेज

Published at : 10 Oct 2026 12:00 AM (IST)
Tags :
RANCHI India Vs West Indies 2nd T20I SHREYAS IYER
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